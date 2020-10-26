Мишустин не поддержал инициативу ЛДПР о госмонополии на алкоголь, табак и сахар

Государство не всегда является самым эффективным собственником, поэтому важно наводить порядок в сфере производства и торговли алкоголем, табаком и сахаром, а не делать в этой сфере госмонополию. Такое мнение высказал премьер-министр Михаил Мишустин, подводя итоги встречи с руководством Госдумы, пишет ТАСС.



«Я только скажу одно, что в этом смысле здесь очень важно не столько даже монополию вводить, сколько наводить там порядок, чтобы все было прозрачно», — сказал Мишустин.

По его мнению, на сегодняшний день система ЕГАИС, система контрольно-кассовой техники и другие действующие технологии «позволяют эту ситуацию опрозрачивать, чтобы каждый, кто с этого зарабатывает, платил то, что установлено для народа». «Не столько государство должно быть собственником. Государство не всегда самый эффективный собственник», — подчеркнул Мишустин.