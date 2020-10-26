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26.10.2020 23:40
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Мишустин не поддержал инициативу ЛДПР о госмонополии на алкоголь, табак и сахар

Государство не всегда является самым эффективным собственником, поэтому важно наводить порядок в сфере производства и торговли алкоголем, табаком и сахаром, а не делать в этой сфере госмонополию. Такое мнение высказал премьер-министр Михаил Мишустин, подводя итоги встречи с руководством Госдумы, пишет ТАСС.

«Я только скажу одно, что в этом смысле здесь очень важно не столько даже монополию вводить, сколько наводить там порядок, чтобы все было прозрачно», — сказал Мишустин.

По его мнению, на сегодняшний день система ЕГАИС, система контрольно-кассовой техники и другие действующие технологии «позволяют эту ситуацию опрозрачивать, чтобы каждый, кто с этого зарабатывает, платил то, что установлено для народа». «Не столько государство должно быть собственником. Государство не всегда самый эффективный собственник», — подчеркнул Мишустин.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на встрече заявил, что «нужна госмонополия на алкоголь, табак, сахар». «Я имею в виду и производство, и продажу. 30% доходов будет в кармане, в казне. Сейчас только 3%, в 10 раз меньше. Сахар вообще не используется, а это самый потребляемый продукт. А то они хитрят: «А мы ввели монополию». На что? На производство. А продажа в частных руках. При этом деньги до государства не доходят», — сказал Жириновский.

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