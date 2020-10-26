Коронавирус не помешал церемонии «Золотого софита». Часть наград вручали врачи

Высшую театральную премию Петербурга «Золотой софит» вечером 26 октября вручили в ТЮЗе имени Александра Брянцева. Церемония, режиссером которой был Сергей Морозов, прошла вживую. При помощи видеосвязи подключались те, кто не смог присутствовать лично или же отправить своих представителей. Часть наград — в основных номинациях — вручали врачи.

Спектакль «Лёха» в постановке Андрея Сидельникова для театра «Суббота» признан лучшим на малой сцене среди постановок драматических театров. Лучшим на большой сцене стал «Сирано де Бержерак» театра «Мастерская». Постановщик этого спектакля — Александр Баргман, он же получил премию в номинации «лучшая работа режиссёра», а перевоплотившемуся в главного героя истории актёру Евгению Шумейко вручили статуэтку за «лучшую мужскую роль».



Победитель в номинации «лучшая женская роль» — Ирина Цветкова. Она играет бабушку в «Как живется-можется» на сцене театра комедии имени Н. П. Акимова.

Награду за лучшую женскую роль в оперном спектакле получила солистка Михайловского театра Олеся Петрова. К сожалению, радостную весть она получила, находясь в больнице, но вышла в эфир по телефонной связи. В «Аиде» Олеся исполняет партию Амнерис, и в театре надеются, что уже через две недели певица вновь порадует публику.

Лучшая мужская роль — у Петра Соколова, исполнившего партию Гумберта Гумберта в опере «Лолита» в Мариинском театре. Эта же постановка Славы Даубнеровой принесла «Золотой софит» хору под руководством Павла Теплова.

Награду в номинации «Лучшая работа художника в музыкальном спектакле» получил Вячеслав Окунев за сценографию и костюмы к «Скрипачу на крыше» в «Балтийском доме».

Лучшим кукольным спектаклем в городе признали «Домашних монстров» от «Karlsson House».

Лучшим спектаклем среди тех, которые в этом году создали негосударственные театры, стала работа «Диджей Павел» от «Театра Post». Статуэтку за сценографию к «Кролику P. S» унесла София Капилевич из «Цеха», а лучшим актёром стала Наталья Эсхи: зрители видят её в роли Марлен Дитрих, когда приходят смотреть «Моя мать — М.» в постановке «Пан.Театра».



Специальный приз номинационного совета «За самое яркое впечатление последнего сезона» за спектакль «Наш класс» получил выпускной курс заведующего кафедрой актёрского мастерства РГИСИ Вениамина Фильштинского. Режиссёром постановки выступила Дарья Шамина, художник — Наталья Павлова. Студенты получали премию впервые в истории «Золотого софита». Случай этого выпускного класса может стать знаковым еще по одной причине: студенты не простились друг с другом по окончании вуза, а объединились в новый театр FULCRO.

«Мы присутствуем при рождении нового театрального чуда», — оценил происходящее в мастерской Фильштинского председатель номинационного совета «Золотого софита» Николай Буров.

Премию номинационного совета «за неоценимый вклад в развитие искусства балета» вручили педагогу знаменитой прима-балерины Мариинского театра Дианы Вишневой — профессору кафедры классического и дуэтно-классического танца Академии русского балета им. А.Я. Вагановой Людмиле Ковалёвой. Балетмейстера Бориса Эйфмана наградили спецпризом «за создание уникального учебного комплекса» — Академии танца и Детского театра танца.

