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22.09.2020 19:32
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Печать

В Петербурге открывается новый театр. Его создают выпускники Вениамина Фильштинского

На театральной карте Петербурга появляется новая точка — ею станет проект FULCRO (от итал., исп., порт. — точка опоры, связующее звено). Его создает команда актеров — выпускников театральной мастерской Вениамина Фильштинского, легендарного преподавателя, учившего Ксению Раппопорт, Константина Хабенского и многих других звезд театра и кино.

Группа уже зарекомендовала себя, став лауреатами высшей театральной премии Петербурга «Золотой софит» — в 2020 году она впервые была присуждена студенческому проекту.

«Это группа соавторов, которая стремится делать горизонтальный театр, не концентрироваться на одном жанре или на одной художественной идее, не назначать лидера», — говорится об идее проекта на его сайте.

Режиссером и куратором FULCRO стала Дарья Шамина, главным художником — Мила Гогенко, музыкальным руководителем — Евгения Натанова, директором — Мария Милютина.

Как сообщает журнал «Театр», местом прописки нового коллектива станет Технопарк St. Razin на Курляндской, 48. «Марафон открытия» планируется провести с 2 по 11 октября.

На первом этапе театр будет проводить site-specific проекты: интерактивный спектакль «Путешествие» с разными маршрутами по улицам Петербурга и два вечера из цикла «Кабаре тридцать шестой год».

На втором этапе (в ноябре-декабре) театр планирует провести премьеру спектакля «Темные дни» по пьесе современного драматурга, режиссера и театрального философа KLIM’а. Спектакль будет идти три вечера, первая часть его будет посвящена хрущевскому и горбачевскому временам.

На третьем этапе (в январе-мае) ожидаются премьеры «Свадьбы не будет» (о судьбах выживших во время ядерной атаки на Хиросиму и Нагасаки) и «Наш класс» (по пьесе Тадеуша Слободзянека, «история польского местечка, в котором люди были счастливы, а потом начали убивать друг друга»), образовательная программа и премьера спектакля для детей.

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