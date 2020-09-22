В Петербурге открывается новый театр. Его создают выпускники Вениамина Фильштинского

Группа уже зарекомендовала себя, став лауреатами высшей театральной премии Петербурга «Золотой софит» — в 2020 году она впервые была присуждена студенческому проекту.

На театральной карте Петербурга появляется новая точка — ею станет проект FULCRO (от итал., исп., порт. — точка опоры, связующее звено). Его создает команда актеров — выпускников театральной мастерской Вениамина Фильштинского, легендарного преподавателя, учившего Ксению Раппопорт, Константина Хабенского и многих других звезд театра и кино.

«Это группа соавторов, которая стремится делать горизонтальный театр, не концентрироваться на одном жанре или на одной художественной идее, не назначать лидера», — говорится об идее проекта на его сайте.



Режиссером и куратором FULCRO стала Дарья Шамина, главным художником — Мила Гогенко, музыкальным руководителем — Евгения Натанова, директором — Мария Милютина.



Как сообщает журнал «Театр», местом прописки нового коллектива станет Технопарк St. Razin на Курляндской, 48. «Марафон открытия» планируется провести с 2 по 11 октября.



На первом этапе театр будет проводить site-specific проекты: интерактивный спектакль «Путешествие» с разными маршрутами по улицам Петербурга и два вечера из цикла «Кабаре тридцать шестой год».



На втором этапе (в ноябре-декабре) театр планирует провести премьеру спектакля «Темные дни» по пьесе современного драматурга, режиссера и театрального философа KLIM’а. Спектакль будет идти три вечера, первая часть его будет посвящена хрущевскому и горбачевскому временам.

