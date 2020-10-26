Плоды «воскрешения» советского штурмовика Ил-2 показали 26 октября на Невском судостроительно-судоремонтном заводе. Единственная в министерстве обороны РФ военно-поисковая бригада по частям нашла бронекабину и переднюю часть самолёта, а судостроительное предприятие занялось обработкой закалённой стали для воссоздания оригинального «летающего танка».

На поиски представленных деталей бывшей грозы панцерваффе ушло около полугода работы 90-го отдельного специального поискового батальона ЗВО. Бронированная кабина и передняя часть самолёта составлены из более чем 100 найденных деталей от десятка упавших Ил-2, которые были обнаружены в 18 местах.

«Не даром этот год — 75-летие победы, и в рамках этого мы при поддержке командования ЗВО приняли решение сделать такую разведку и собрать переднюю часть самолет Ил-2», — рассказал прессе заместитель командира по военной политической работе поискового батальона, майор Сергей Румянцев.



Бронекапсула самолета была найдена в районах активных боевых действий 1943 года Ленинградского и Волховского фронтов. На некоторых деталях видны пробоины от крупнокалиберных пулеметов и авиационных пушек, которые могли стать причиной падения советских штурмовиков.



Показанная кабина Ил-2 станет сердцем собранного самолета, оставшиеся части которого создадут из современных материалов. Работы по сбору штурмовика планируют завершить 1 апреля 2021 года — в день военно-поисковой части, после чего он будет выставлен в музее поискового батальона ЗВО.



Советский штурмовик Ил-2 — самый массовый боевой самолёт в истории авиации (было выпущено около 36 тыс. штук) и один из первых бронированных летающих аппаратов. Сами конструкторы назвали его «летающим танком», а пилоты люфтваффе прозвали Ил-2 «бетонным самолётом». Он имел от 4 до12 мм брони, защищающая самолет от обстрела авиации и даже противовоздушных орудий. Первый серийный экземпляр был собран в Воронеже в 1941 году.