Петростат опубликовал сообщение о подборе кадров для Всероссийской переписи населения. Переписчикам предлагается зарплата в 18 тысяч рублей и план - 550 человек в месяц. Это по 18 в сутки, если без выходных.



Работать предстоит с 1 по 30 апреля 2021 года. Функционал сформулирован витиевато: «проведение переписи на счетном участке путем посещения каждого жилого помещения и нежилого помещения, где может проживать население». Ходить предстоит вместе с контролем полевого уровня. Отчитываться ежедневно тоже ему.