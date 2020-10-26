В Петербурге ищут переписчиков населения. За 18 тысяч рублей надо обойти 550 человек
Петростат опубликовал сообщение о подборе кадров для Всероссийской переписи населения. Переписчикам предлагается зарплата в 18 тысяч рублей и план - 550 человек в месяц. Это по 18 в сутки, если без выходных.
Работать предстоит с 1 по 30 апреля 2021 года. Функционал сформулирован витиевато: «проведение переписи на счетном участке путем посещения каждого жилого помещения и нежилого помещения, где может проживать население». Ходить предстоит вместе с контролем полевого уровня. Отчитываться ежедневно тоже ему.
Зарплата контролера - 20 тысяч рублей. Работать он начнет раньше - с 15 марта, а закончит 11 мая. Итого 58 дней, включая обучение. Отвечать предстоит за одного стационарного и шесть полевых переписчиков, предварительно их придется обучить. А в апреле еще и вести консультации по переписи для населения.
Будущая всероссийская перепись населения впервые пройдет в многоканальном формате — любой житель России сможет записать себя и свою семью самостоятельно на портале Госуслуг, пройти перепись в МФЦ или на стационарных переписных участках. По домам будут ходить 315 тысяч переписчиков и 45 тысяч полевых контролеров с электронными планшетами. Основной этап из-за пандемии коронавируса был перенесён с октября 2020 года на апрель 2021-го.