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26.10.2020 20:27
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Ям-Ижорское шоссе осветят до конца 2021 года. Подготовительные работы уже начали

Фото: Комитет по энергетике и инженерному обеспечению СПб ГКУ «Управление заказчика»

Комитет по энергетике и инженерному обеспечению СПб ГКУ «Управление заказчика» заключил государственный контракт на монтаж наружного освещения на Ям-Ижорском шоссе в Пушкинском районе Петербурга.

Как сообщает 26 октября пресс-служба ведомства, подрядчик установит вдоль шоссе 177 светодиодных светильников на 157 опорах, проложит 869 метров кабельной линии и более 8 километров самонесущего изолированного провода.

Сейчас на участке ведутся подготовительные работы для устройства сети наружного освещения. Закончить монтаж планируется до конца 2021 года.

Фото: Комитет по энергетике и инженерному обеспечению СПб ГКУ «Управление заказчика»

Ям-Ижорское шоссе — одно из крупнейших в Пушкинском районе Петербурга. Располагается оно на территории поселка Шушары и проходит от реки Славянки в поселке Тярлево до деревни Ям-Ижора. Эта магистраль соединяет Пушкин и автодорогу Москва — Санкт-Петербург.

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Комментарии (2)

260821101
а не хотят они заодно починить разбитый перекресток в Ям-ижоре?
Karl_Ivanovich
Хорошая новость - осветить нынче дешевле, чем освЯтить....
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