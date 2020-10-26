Ям-Ижорское шоссе осветят до конца 2021 года. Подготовительные работы уже начали
Комитет по энергетике и инженерному обеспечению СПб ГКУ «Управление заказчика» заключил государственный контракт на монтаж наружного освещения на Ям-Ижорском шоссе в Пушкинском районе Петербурга.
Как сообщает 26 октября пресс-служба ведомства, подрядчик установит вдоль шоссе 177 светодиодных светильников на 157 опорах, проложит 869 метров кабельной линии и более 8 километров самонесущего изолированного провода.
Сейчас на участке ведутся подготовительные работы для устройства сети наружного освещения. Закончить монтаж планируется до конца 2021 года.
Ям-Ижорское шоссе — одно из крупнейших в Пушкинском районе Петербурга. Располагается оно на территории поселка Шушары и проходит от реки Славянки в поселке Тярлево до деревни Ям-Ижора. Эта магистраль соединяет Пушкин и автодорогу Москва — Санкт-Петербург.