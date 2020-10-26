Член совета при комитете Госдумы по культуре Сергей Шнуров посвятил своё новое стихотворение Петербургу и новостной повестке. В нём о городе призраков и убийств, в котором раньше только лишь пили, а теперь пилят разные трупы.

Сопровождает их скриншот новости «Фонтанки» о задержании подозреваемого в убийстве преподавателя Техноложки, которую нашли обнажённой и без пальца. Тематика произведения соответствует случившемуся.

Автор пишет о том, что в Петербурге опять дожди, которые смоют кровь на мостовой, и о вероятности не дожить целым до Нового года. «Если вас, дорогуша, не расчленят, Значит, точно отрежут пальцы», — предрекает Шнуров и предлагает прислушаться к тому, как «Родя топорик свой точит».



В стихотворении бывший город Ильича становится гробиком и колыбелью революций, городом Распила, призраков и убийств, где «как покойницы бледные ночи» и «ветер лезет под самую кожу».

