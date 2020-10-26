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26.10.2020 18:36
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Медведев: «Зенит» не ведет переговоры с Почеттино

Генеральный директор футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев опроверг факт переговоров с другими тренерами. В интервью «Спорт-Экспрессу» в понедельник, 26 октября, он предположил, что подобными новостями команду хотят вывести из себя.

«Ни с Почеттино, ни с Маурисио мы не ведем никаких переговоров или консультаций, — заявил Медведев. — Не знаю, с какой целью вбрасываются фейковые новости. Видимо, в надежде вывести наш клуб из себя, но надежды на это пусты», — подчеркнул Медведев.

Ранее появилась информация, что «Зенит» ведёт переговоры с аргентинским тренером Маурисио Почеттино.

Напомним, что «Зенит» проиграл в последних двух матчах. В чемпионате России сине-бело-голубые потеряли лидерство, пропустив вперед московский «Спартак».

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Комментарии (1)

vitor
Утром фейк, вечером опровержение, нормальная работа СМИ.
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