Медведев: «Зенит» не ведет переговоры с Почеттино

Генеральный директор футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев опроверг факт переговоров с другими тренерами. В интервью «Спорт-Экспрессу» в понедельник, 26 октября, он предположил, что подобными новостями команду хотят вывести из себя.

«Ни с Почеттино, ни с Маурисио мы не ведем никаких переговоров или консультаций, — заявил Медведев. — Не знаю, с какой целью вбрасываются фейковые новости. Видимо, в надежде вывести наш клуб из себя, но надежды на это пусты», — подчеркнул Медведев.

Ранее появилась информация, что «Зенит» ведёт переговоры с аргентинским тренером Маурисио Почеттино.