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26.10.2020 18:12
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Смольный опровергает: петербуржцев обманули с переводом школ на дистанционное обучение

Петербургских школьников не будут отправлять на дистанционное обучение со 2 ноября. Распространяющаяся по родительским чатам картинка с заявлением Смольного — фейк, объявили в Комитете по образованию.

«Сегодня в социальных сетях распространилась недостоверная информация о переводе системы образования Санкт-Петербурга на дистанционный режим работы. Комитет по образованию напоминает, что занятия в петербургских школах возобновятся в очном режиме после окончания осенних каникул — 9 ноября», — заявили в ведомстве 26 октября.

Как отметили в Комобразе, авторы дезинформации в качестве подтверждения своей гипотезы распространяют скриншот новости на сайте Смольного. Но это старое сообщение, еще от 24 марта, когда система образования, действительно, переходила на дистанционный режим работы. А чтобы ввести читателей в заблуждение, на скриншоте изменены даты. И это заметно невооруженным взглядом.

В связи с этим Комитет по образованию просит петербуржцев быть бдительными и пользоваться проверенными источниками информации.

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