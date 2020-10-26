Смольный опровергает: петербуржцев обманули с переводом школ на дистанционное обучение

Петербургских школьников не будут отправлять на дистанционное обучение со 2 ноября. Распространяющаяся по родительским чатам картинка с заявлением Смольного — фейк, объявили в Комитете по образованию.

«Сегодня в социальных сетях распространилась недостоверная информация о переводе системы образования Санкт-Петербурга на дистанционный режим работы. Комитет по образованию напоминает, что занятия в петербургских школах возобновятся в очном режиме после окончания осенних каникул — 9 ноября», — заявили в ведомстве 26 октября.