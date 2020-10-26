В дагестанском селе ищут следы сибирской язвы. Там заболели пятеро

За последние три дня в селе Какамахи Карабудахкентского района Дагестана зарегистрировано пять случаев вероятного заражения сибирской язвой. Все заболевшие попали в больницу с характерными кожными проявлениями.



Как сообщает министерство здравоохранения республики 26 октября, в больничных боксах с подозрением на сибирскую язву изолированы пятеро в состоянии средней тяжести. При этом сам к медикам обратился только один, остальных нашли во время обхода домов.

Все пациенты проходят дополнительное обследование, получают антибактериальную и дезинтоксикационную терапию. Предполагается, что заразиться они могли при убое и разделке мяса домашнего крупного рогатого скота. Установлено, что подхватить инфекцию могли ещё 14 человек. Восемь дней они будут под наблюдением медиков, которые ежедневно осматривают кожу и дважды в день измеряют температуру. Подворовые обходы продолжаются.