Художник и предприниматель, рисовавший Путина в ромашках, отсудил у интернет-портала четверть миллиона за панораму Петербурга

Художник и предприниматель Алексей Сергиенко выиграл уже второй суд по защите авторских прав на панораму Петербурга, выполненную в 1992 году.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов 26 октября, на этот раз пал сайт galernayas.ru, принадлежащий Евгению Карпову, где 5 марта 2014 года была размещена план-панорама Санкт-Петербурга, которая просматривалась 2 487 раз.



В процессе истец смог доказать, что еще в 2003 году запатентовал право на данную панораму и разрешения на её размещение сайту не давал. Он просил взыскать с ответчика 250 тысяч рублей.

