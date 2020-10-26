Художник и предприниматель, рисовавший Путина в ромашках, отсудил у интернет-портала четверть миллиона за панораму Петербурга
Художник и предприниматель Алексей Сергиенко выиграл уже второй суд по защите авторских прав на панораму Петербурга, выполненную в 1992 году.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов 26 октября, на этот раз пал сайт galernayas.ru, принадлежащий Евгению Карпову, где 5 марта 2014 года была размещена план-панорама Санкт-Петербурга, которая просматривалась 2 487 раз.
В процессе истец смог доказать, что еще в 2003 году запатентовал право на данную панораму и разрешения на её размещение сайту не давал. Он просил взыскать с ответчика 250 тысяч рублей.
Представитель ответчика возражал против удовлетворения исковых требований.
Октябрьский районный суд требования истца удовлетворил.
Неделей ранее Кировский районный суд Санкт-Петербурга взыскал в пользу Сергиенко 150 000 рублей также за незаконное размещение на сайте taxikonkord.ru план-панорамы.
Руководитель «Центра поддержки искусств Петербурга» Алексей Сергиенко позиционирует себя как основоположника движения politar. Среди наиболее известных творений — серия портретов президента Владимира Путина. Одна из самых узнаваемых работ — «Ромашки», которые стали фирменным стилем живописца. Ранее в интервью «Фонтанке» Сергиенко определил себя как бизнесмен, желающий стать художником. До того, как пришел в мир искусства, он успел позаниматься йогой, финансовыми займами, театром, продажей сувениров, клубами, покупкой островов в Финляндии и выборными кампаниями.