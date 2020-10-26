FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +10
76.47р90.41р
Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
26.10.2020 10:29
1
Печать

Петербургская учительница не уберегла ценности предпринимательницы. Чужие миллионы и драгоценности заинтересовали ее сына

Передача накопленного состояния на временное хранение закончилась уголовным делом в Василеостровском районе Петербурга. Чужими миллионами заинтересовался тот, кто не должен был о них знать.

Как стало известно «Фонтанке» 26 октября, сотрудники полиции вышли на подозреваемого в краже у 36-летней предпринимательницы, проживающей на Уральской улице.

Последняя в апреле этого года передала знакомой, 59-летней учительнице начальных классов одной из городских школ, запечатанный полиэтиленовый пакет, в котором находились три миллиона рублей, ноутбук, ювелирные украшения на сумму более полутора миллионов рублей, а также бижутерия общей стоимостью 20 тысяч рублей.

Придя за пакетом в августе, она обнаружила, что часть его содержимого отсутствует. Предпринимательница оценила ущерб почти в 1,9 миллиона рублей и отправилась писать заявление. После этого было возбуждено уголовное дело по статье о краже.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по городу и области, накануне у одного из домов на Железноводской улице полицейские задержали 33-летнего сына школьной учительницы, которого заподозрили в этом преступлении. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Расследование продолжается.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

VadD
ключевое слово "запечатанный"... т.е. добрая учительница просто взяла запечатанный пакет, полагаю без осмотра, поверив на слово...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний