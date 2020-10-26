Петербургская учительница не уберегла ценности предпринимательницы. Чужие миллионы и драгоценности заинтересовали ее сына

Передача накопленного состояния на временное хранение закончилась уголовным делом в Василеостровском районе Петербурга. Чужими миллионами заинтересовался тот, кто не должен был о них знать.



Как стало известно «Фонтанке» 26 октября, сотрудники полиции вышли на подозреваемого в краже у 36-летней предпринимательницы, проживающей на Уральской улице.



Последняя в апреле этого года передала знакомой, 59-летней учительнице начальных классов одной из городских школ, запечатанный полиэтиленовый пакет, в котором находились три миллиона рублей, ноутбук, ювелирные украшения на сумму более полутора миллионов рублей, а также бижутерия общей стоимостью 20 тысяч рублей.

