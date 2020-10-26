Петербургская учительница не уберегла ценности предпринимательницы. Чужие миллионы и драгоценности заинтересовали ее сына
Передача накопленного состояния на временное хранение закончилась уголовным делом в Василеостровском районе Петербурга. Чужими миллионами заинтересовался тот, кто не должен был о них знать.
Как стало известно «Фонтанке» 26 октября, сотрудники полиции вышли на подозреваемого в краже у 36-летней предпринимательницы, проживающей на Уральской улице.
Последняя в апреле этого года передала знакомой, 59-летней учительнице начальных классов одной из городских школ, запечатанный полиэтиленовый пакет, в котором находились три миллиона рублей, ноутбук, ювелирные украшения на сумму более полутора миллионов рублей, а также бижутерия общей стоимостью 20 тысяч рублей.
Придя за пакетом в августе, она обнаружила, что часть его содержимого отсутствует. Предпринимательница оценила ущерб почти в 1,9 миллиона рублей и отправилась писать заявление. После этого было возбуждено уголовное дело по статье о краже.
Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по городу и области, накануне у одного из домов на Железноводской улице полицейские задержали 33-летнего сына школьной учительницы, которого заподозрили в этом преступлении. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Расследование продолжается.