FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +10
76.47р90.41р
Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
26.10.2020 09:16
2
Печать

Губернатор Иркутской области заразился коронавирусом

Глава Иркутской области Игорь Кобзев заразился коронавирусом и ушел на самоизоляцию. Об этом 26 октября сообщила пресс-служба правительства региона.

«Тест положителен, губернатор работает на самоизоляции, чувствует себя хорошо», — сказал собеседник ТАСС.

Накануне в Instagram Игорь Кобзев написал, что в Иркутской области готовят дополнительные инфекционные койки. На площади рядом с Иркутским областным диагностическим центром, где образуются длинные очереди из желающих пройти тестирование на коронавирус, региональный главк МЧС поставил четыре палатки, чтобы люди могли согреться.

По данным регионального оперативного штаба, в Иркутской области на 26 октября подтверждено 23 398 случаев заражения.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Garret
Один депутат как минимум в Иркутской думе умер после заражения. Так что это было дело времени.
Агроном аэродрома
От ведь. Вся верхушка - безмасочники-рецЫдевисты! Мое маско-ласты таки не панацея?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний