Губернатор Иркутской области заразился коронавирусом

Глава Иркутской области Игорь Кобзев заразился коронавирусом и ушел на самоизоляцию. Об этом 26 октября сообщила пресс-служба правительства региона.
«Тест положителен, губернатор работает на самоизоляции, чувствует себя хорошо», — сказал собеседник ТАСС.
Накануне в Instagram Игорь Кобзев написал, что в Иркутской области готовят дополнительные инфекционные койки. На площади рядом с Иркутским областным диагностическим центром, где образуются длинные очереди из желающих пройти тестирование на коронавирус, региональный главк МЧС поставил четыре палатки, чтобы люди могли согреться.
По данным регионального оперативного штаба, в Иркутской области на 26 октября подтверждено 23 398 случаев заражения.