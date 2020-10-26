Главный раввин России предлагает сделать субботу выходным для иудеев в колониях

Федерация еврейских общин России (ФЕОР) намерена помочь иудеям реализовать их религиозные права в колонии, в частности, сделать субботу нерабочим днем. Об этом 26 октября заявил главный раввин России Берл Лазар.



Ранее стало известно, что к главному раввину России Берлу Лазару обратился осужденный по «московскому делу» Даниил Беглец, чтобы отстоять свои религиозные права и не работать в колонии по субботам, поскольку евреям это запрещает вера.



«В данном случае с нашей стороны была задействована служба по работе с заключенными. Мы связались с администрацией колонии и попросили решить вопрос, чтобы заключенные-евреи имели возможность реализовать свое конституционное право на соблюдение религиозного Закона», — сказал Берл Лазар в комментарии РИА Новости.

