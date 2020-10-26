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26.10.2020 08:33
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Главный раввин России предлагает сделать субботу выходным для иудеев в колониях

Федерация еврейских общин России (ФЕОР) намерена помочь иудеям реализовать их религиозные права в колонии, в частности, сделать субботу нерабочим днем. Об этом 26 октября заявил главный раввин России Берл Лазар.

Ранее стало известно, что к главному раввину России Берлу Лазару обратился осужденный по «московскому делу» Даниил Беглец, чтобы отстоять свои религиозные права и не работать в колонии по субботам, поскольку евреям это запрещает вера.

«В данном случае с нашей стороны была задействована служба по работе с заключенными. Мы связались с администрацией колонии и попросили решить вопрос, чтобы заключенные-евреи имели возможность реализовать свое конституционное право на соблюдение религиозного Закона», — сказал Берл Лазар в комментарии РИА Новости.

Однако практически сразу в ФЕОР узнали, что Беглец освобожден по УДО, «то есть его личная проблема решилась». «Но мы на этом не останавливаемся: выяснилось, что в этой колонии еще шесть заключенных-евреев, будем добиваться, чтобы и для них суббота сделалась нерабочим днем», — рассказал главный раввин.

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Комментарии (11)

AGP
Верховный муфтий про пятницу ещё ничего не говорил?
Алекс81
Чтобы не работать по субботам в колонии достаточно просто не нарушать закон и не попадать в колонию.
victor_k
...Какой из двух "главных раввинов"?
В Роиссе их два - один традиционный, другой хасидский.
Видимо, речь идёт о хасидском сектанте...
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