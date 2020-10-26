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26.10.2020 07:11
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Инфекционист рассказал, как правильно проверить себя на коронавирус

В зависимости от ряда условий тестировать себя на коронавирусную инфекцию следует с помощью различных способов. О том, как правило выбрать подходящий вариант, рассказал инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков.

По словам эксперта, на выбор есть три способа тестирования на COVID-19: тесты на разные виды антител и мазок ПЦР. Как пояснил Тимков, все они эффективны, но необходимо правильно применять их в нужное время.

Мазок ПЦР берут сразу после контакта с больным COVID-19 человеком и в течение двух недель после проявления симптомов. Образцы для этого теста берут из носа и рта одновременно, после чего смешивают их в одной пробирке. В таком случае результат будет максимально достоверным, пишет 26 октября РИА Новости со ссылкой на радио Sputnik.

Медик добавил, что сразу сдавать кровь на антитела "бессмысленно и бесполезно", так как антитела начинают формироваться на седьмой-десятый день болезни.

Он также рассказал, что антитела начинают формироваться на седьмой-десятый день болезни, и только тогда появляется смысл проводить исследование на них. При этом он отметил, что в самом начале болезни сдается тест на иммуноглобулин G, чтобы узнать болел раньше человек или нет.

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