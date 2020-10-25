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25.10.2020 21:13
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Активный поиск трех не найденных после взрыва на танкере моряков закончен. Утром будут осматривать побережье

Фаза активного поиска моряков в Азовском море с привлечением судов и авиации закончена. Трое человек остаются пропавшими без вести.

Как сообщает МЧС России, пропавших искали почти сутки. Весь день 25 октября над Керченским проливом кружили вертолеты спасателей, искали и на воде. Кроме того, исследовали береговую линию, прошли больше 40 км. Никаких следов матроса, боцмана и практиканта обнаружено не было. На этом активные поиски окончены, утром продолжится осмотр береговой линии в трех муниципальных образованиях. Всего к работе были привлечены 235 спасателей.

Нефтяной танкер «Генерал Ази Асланов» отбуксировали к берегу. Он взорвался накануне днем в Керченском проливе, утверждается, что груза на нем не было, рванули пары нефтепродуктов. 10 человек из экипажа спасли моряки с проходящего мимо судна. Причина взрыва еще не установлена.

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