Активный поиск трех не найденных после взрыва на танкере моряков закончен. Утром будут осматривать побережье
Фаза активного поиска моряков в Азовском море с привлечением судов и авиации закончена. Трое человек остаются пропавшими без вести.
Как сообщает МЧС России, пропавших искали почти сутки. Весь день 25 октября над Керченским проливом кружили вертолеты спасателей, искали и на воде. Кроме того, исследовали береговую линию, прошли больше 40 км. Никаких следов матроса, боцмана и практиканта обнаружено не было. На этом активные поиски окончены, утром продолжится осмотр береговой линии в трех муниципальных образованиях. Всего к работе были привлечены 235 спасателей.
Нефтяной танкер «Генерал Ази Асланов» отбуксировали к берегу. Он взорвался накануне днем в Керченском проливе, утверждается, что груза на нем не было, рванули пары нефтепродуктов. 10 человек из экипажа спасли моряки с проходящего мимо судна. Причина взрыва еще не установлена.