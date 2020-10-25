«Сотрудники полиции в кафе на Конногвардейском бульваре, которое ночью превращается в ночной клуб, провели обыск. В обыске были задействованы сотрудники различных служб полиции, в том числе спецназ УНК ГУ МВД России и кинологи со служебными собаками», — рассказали в пресс-служба полицейского главка.

Полиция провела обыск в щедром баре Адмиралтейского района, где посетителей угощали дорогими наркотиками. В помещении нашлось несколько доз порошка, что потянуло на уголовное дело. Подробности 25 октября сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В момент появления нежданных гостей в клубе (судя по видео, это «Скотный двор» на Конногвардейском, 21) находились около пятидесяти человек. Восьмерых отправили на медосвидетельствование, так как они имели признаки наркотического опьянения. Один посетитель отказался сдавать баночку с анализами, за что его привлекли к административной ответственности.



Во время обыска в баре нашлись несколько пакетиков с белым порошком по полграмма. Также полиция изъяла весы, пакет со стеклянной трубкой. Возбуждено уголовное дело по 228-й статье УК РФ.



В ГУ МВД отметили, что расследование продолжается, а заведение находится под пристальным вниманием полиции. Устанавливаются лица, причастные к незаконному обороту наркотиков, а также причастность к распространению наркотиков со стороны юрлица.

