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25.10.2020 09:59
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Полиция и спецназ УНК нашли «снег» в заведении на Конногвардейском бульваре. Посетителей отправили сдавать анализы

Полиция провела обыск в щедром баре Адмиралтейского района, где посетителей угощали дорогими наркотиками. В помещении нашлось несколько доз порошка, что потянуло на уголовное дело. Подробности 25 октября сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

«Сотрудники полиции в кафе на Конногвардейском бульваре, которое ночью превращается в ночной клуб, провели обыск. В обыске были задействованы сотрудники различных служб полиции, в том числе спецназ УНК ГУ МВД России и кинологи со служебными собаками», — рассказали в пресс-служба полицейского главка.

пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО

В момент появления нежданных гостей в клубе (судя по видео, это «Скотный двор» на Конногвардейском, 21) находились около пятидесяти человек. Восьмерых отправили на медосвидетельствование, так как они имели признаки наркотического опьянения. Один посетитель отказался сдавать баночку с анализами, за что его привлекли к административной ответственности.

Во время обыска в баре нашлись несколько пакетиков с белым порошком по полграмма. Также полиция изъяла весы, пакет со стеклянной трубкой. Возбуждено уголовное дело по 228-й статье УК РФ.

В ГУ МВД отметили, что расследование продолжается, а заведение находится под пристальным вниманием полиции. Устанавливаются лица, причастные к незаконному обороту наркотиков, а также причастность к распространению наркотиков со стороны юрлица.

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Комментарии (7)

PapaKarlo
Печально... сколько лет ведут борьбу с этими наркоклубами, а результата ноль...
PROM
почаще бы такие рейды
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Тяжёлый свинцовый град забарабанил по гелику
Так-так-так
Гелик на глазах превратился в крупный дуршлаг
И внутри дуршлага гелика виден красный форшмак

По телику завтра покажут
Как милицией была уничтожена банда рецидивистов
А по сути пацаны не успели, не вмазаться, не раскуриться
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