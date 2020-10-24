Источник ТАСС: Слова папы римского об однополых браках перевели неправильно, и это был намеренный подлог

Слова Франциска об однополых браках были намеренно переведены неправильно, чтобы повлиять на консервативное католическое крыло перед выборами США. Собеседник ТАСС назвал это «явным подлогом».

ТАСС приводит мнение своего собеседника 24 октября.

«В Ватикане было проведено внутреннее расследование, в результате которого выяснилось, что в оригинальном интервью на испанском языке никогда не употреблялось слово «семья» или «брак», но гражданское «сожительство». Папа говорит о состоящих в гражданском сожительстве людях, которые могут иметь юридические права», — заявил источник агентства в Ватикане и добавил, что это «явный подлог» с конкретными целями. Цель этого подлога — повлиять на общественное мнение консервативного католического крыла в США накануне президентских выборов.