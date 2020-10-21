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21.10.2020 18:24
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«Они дети божьи и имеют право на семью». Папа римский одобрил гражданские союзы однополых партнёров

Папа римский Франциск призвал к принятию законов о гражданских союзах для однополых пар, став первым понтификом, который поддержал эту отличную от классической доктрины католической церкви идею. Свою позицию Франциск высказал в документальном фильме, премьера которого состоялась 21 октября, передаёт Catholic News Agency (CNA).

В фильме среди прочего папа высказался о заботе церкви о представителях ЛГБТ. «Гомосексуалисты имеют право быть частью семьи. Они дети божьи и имеют право на семью. Никто не должен из-за этого быть изгнанным или несчастным», — отметил Франциск.

После этого в комментариях он прямо высказался об однополых гражданских союзах.

«Мы должны создать закон о гражданском союзе. Таким образом, они (представители сексуальных меньшинств. — Прим. ред.) защищены законом, — сказал папа. — Я отстаивал это».

Ранее Франциск прямо не отвергал возможность гражданских союзов, но и открыто не поддерживал. Пресс-служба Ватикана не ответила на вопросы CNA по поводу высказываний папы в фильме.

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Комментарии (3)

Olen
Вот после такого и становятся диалектическими материалистами!
Петр Петров
Умылись "христеане"!!!!
vic_5e4cd1938d1a8
Срамота!
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