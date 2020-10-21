«Они дети божьи и имеют право на семью». Папа римский одобрил гражданские союзы однополых партнёров

Папа римский Франциск призвал к принятию законов о гражданских союзах для однополых пар, став первым понтификом, который поддержал эту отличную от классической доктрины католической церкви идею. Свою позицию Франциск высказал в документальном фильме, премьера которого состоялась 21 октября, передаёт Catholic News Agency (CNA).

В фильме среди прочего папа высказался о заботе церкви о представителях ЛГБТ. «Гомосексуалисты имеют право быть частью семьи. Они дети божьи и имеют право на семью. Никто не должен из-за этого быть изгнанным или несчастным», — отметил Франциск.