«Они дети божьи и имеют право на семью». Папа римский одобрил гражданские союзы однополых партнёров
Папа римский Франциск призвал к принятию законов о гражданских союзах для однополых пар, став первым понтификом, который поддержал эту отличную от классической доктрины католической церкви идею. Свою позицию Франциск высказал в документальном фильме, премьера которого состоялась 21 октября, передаёт Catholic News Agency (CNA).
В фильме среди прочего папа высказался о заботе церкви о представителях ЛГБТ. «Гомосексуалисты имеют право быть частью семьи. Они дети божьи и имеют право на семью. Никто не должен из-за этого быть изгнанным или несчастным», — отметил Франциск.
После этого в комментариях он прямо высказался об однополых гражданских союзах.
«Мы должны создать закон о гражданском союзе. Таким образом, они (представители сексуальных меньшинств. — Прим. ред.) защищены законом, — сказал папа. — Я отстаивал это».
Ранее Франциск прямо не отвергал возможность гражданских союзов, но и открыто не поддерживал. Пресс-служба Ватикана не ответила на вопросы CNA по поводу высказываний папы в фильме.