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24.10.2020 17:18
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Юниорские команды «Зенита» одержали 14 побед подряд на старте сезона

Команды «Зенита» до 16 и до 17 лет выиграли все 14 матчей в двух дивизионах Юношеской футбольной лиги. В очередных матчах, прошедших в субботу, 24 октября, против сверстников из «Чертаново» (Москва) они забили восемь голов.

«Зенит» U16 победил москвичей 6:0, а «Зенит» U17 выиграл со счетом 2:0. Обе команды лидируют в турнирной таблице. «Зенит» U16 делит первое место со «Спартаком» и «Краснодаром»: все команды не теряли очков.

Отметим, что «Зенит» под руководством Константина Зырянова также лидирует в Молодёжной лиге.

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Комментарии (1)

260551481
Пора бы им съездить в Грозный и там проверить свои силы.
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