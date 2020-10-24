У нападающего «Зенита» Азмуна заподозрили коронавирус. Он изолирован от команды до получения результатов теста

Футболист футбольного клуба «Зенит» Сердар Азмун пропустит матч против казанского «Рубина» из-за недомогания. Как уточнили в пресс-службе петербургской команды, иранский нападающий отстранен от тренировок до получения результатов теста на коронавирус.

Ранее стал известен стартовый состав «Зенита» на игру с «Рубином», в котором сыграет бразилец Вендел.

Сердар Азмун перешел в «Зенит» из казанского «Рубина» в феврале 2019 года за 12 млн евро. В сезоне 2019/20 футболист забил 21 гол и сделал 10 результативных передач в 37 матчах во всех турнирах. В чемпионате России с 17 голами он стал лучшим бомбардиром наравне с другим нападающим «Зенита» — Артемом Дзюбой (по 17 голов). Контракт Азмуна действует до лета 2022 года. В текущем чемпионате России на его счету шесть голов в 11 матчах.