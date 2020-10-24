Вендел дебютирует в стартовом составе «Зенита» в матче с «Рубином»

Футбольный клуб «Зенит» определился с составом на матч 12 тура чемпионата РПЛ против «Рубина», который пройдет в субботу, 24 октября, на «Газпром Арене». Отметим дебют в стартовом составе бразильского новичка сине-бело-голубых Вендела.
Петербуржцы появятся на поле в следующем составе: Михаил Кержаков, Вячеслав Караваев, Ярослав Ракицкий, Деян Ловрен, Дуглас Сантос, Магомед Оздоев, Вильмар Барриос, Александр Ерохин, Вендел, Себастьян Дриусси, Артем Дзюба (капитан команды).
Запасные игроки: Андрей Лунев, Александр Васютин, Данила Прохин, Дмитрий Чистяков, Юрий Жирков, Данил Круговой, Леон Мусаев, Даниил Шамкин, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Алексей Сутормин.
Матч начнется в 16:30. Петербуржцы после 11 туров с 24 очками идут на первом месте. Казанцы — с 15 очками на девятой строчке.