Подарок от банка, поддельный сайт и почти оформленный кредит. Петербуржцы продолжают отдавать деньги мошенникам

Генеральный директор транспортной компании попался на уловку с кредитом. Как он рассказал полицейским, звонивший «сотрудник службы безопасности банка» заверил коммерсанта, что на него почти оформлен кредит и чтобы заявку отменить, надо сообщить коды из смс. Так с его счета пропали 133 тысячи рублей. Уголовное дело возбудили по статье о краже.

Слесарь с Южной ТЭЦ тоже осталась без денег, но она никому ничего не говорила, карту не теряла, сама переводов не осуществляла. Тем не менее с ее счета почти 20 тысяч были переведены на незнакомый ей мобильный телефон.

Соцработника принудили к инвестированию. 8500 рублей она перевела на телефон, еще почти 800 тысяч на чужой счет. Было это еще в конце августа, но женщина надеялась, что «вложенные» деньги вернутся.

Пенсионерка из Парголово надеялась улететь, но билеты покупала, как оказалось, на поддельном сайте авиакомпании «Уральские авиалинии». Ущерб составил почти 10 тысяч. Еще одна женщина потеряла почти 50 тысяч, она покупала билеты через некий «Скайлайн».

Жительница Купчино в вотсапе переписывалась со знакомой, и та ей рассказала, что банк на день рождения дарит 5 тысяч рублей. Чтобы получить подарок, пенсионерка переслала номера карт и коды, сняли чуть больше восьми тысяч.

Пенсионеру из Приморского района позвонил «Федеральный юрист» и попросил перевести 45 тысяч куда он скажет — это налог за доступ к ценным бумагам химзавода в Тульской области.