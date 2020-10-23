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23.10.2020 22:22
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Масштабный сбой в базах МРЭО собирает живые очереди. Справиться с ним пока не удается

Воспользоваться услугами ГИБДД в ближайшее время можно будет с использованием электронной или в порядке живой очереди. Об этом 23 октября предупреждают на сайте МВД России.

Как сказано в сообщении, корректировки в работу вынудили внести технические сбои взаимодействия ведомственных информационных систем с порталом госуслуг. Результатом стали проблемы у желающих через сайт подать заявки и необходимые документы на регистрацию транспортных средств, сдачу экзаменов и получение либо замену водительских прав.

В МВД подчеркивают, что принимают все необходимые меры, но сроки восстановления механизма взаимодействия не называют. Пока же Госавтоинспекция рекомендует желающим воспользоваться её услугами обращаться в регистрационно-экзаменационное подразделение ГИБДД и записываться на прием в порядке электронной или живой очереди.

Руководству подразделений рекомендуют следить за количеством посетителей и при скоплении большого числа людей задействовать дополнительных сотрудников или работать дольше.

Глава Ассоциации защиты бизнеса Александр Хуруджи рассказал «Коммерсанту», как в Москве с учётом коронавирусных правил вышли из положения: там у автомата по выдаче талончиков стоит специальный сотрудник, который выдаёт порядковые номера желающим. Ожидание своей очереди, по его словами, может растянуться часов на восемь.

В Петербурге периодически томятся в очередях с начала месяца. 7 октября база подвисала, но иногда прорывалась. На прошлой неделе автомобилисты охарактеризовали ситуацию как «какой-то хаос» и пожаловались, что ждать приходится часами.

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Комментарии (3)

Ref
Что то подсказывает, что на коммерческой основе все работает...
Агроном аэродрома
Редакция, вы этта, вы лучше пишите когда база работает. :))
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