Масштабный сбой в базах МРЭО собирает живые очереди. Справиться с ним пока не удается

Как сказано в сообщении, корректировки в работу вынудили внести технические сбои взаимодействия ведомственных информационных систем с порталом госуслуг. Результатом стали проблемы у желающих через сайт подать заявки и необходимые документы на регистрацию транспортных средств, сдачу экзаменов и получение либо замену водительских прав.

Воспользоваться услугами ГИБДД в ближайшее время можно будет с использованием электронной или в порядке живой очереди. Об этом 23 октября предупреждают на сайте МВД России.

В МВД подчеркивают, что принимают все необходимые меры, но сроки восстановления механизма взаимодействия не называют. Пока же Госавтоинспекция рекомендует желающим воспользоваться её услугами обращаться в регистрационно-экзаменационное подразделение ГИБДД и записываться на прием в порядке электронной или живой очереди.



Руководству подразделений рекомендуют следить за количеством посетителей и при скоплении большого числа людей задействовать дополнительных сотрудников или работать дольше.



Глава Ассоциации защиты бизнеса Александр Хуруджи рассказал «Коммерсанту», как в Москве с учётом коронавирусных правил вышли из положения: там у автомата по выдаче талончиков стоит специальный сотрудник, который выдаёт порядковые номера желающим. Ожидание своей очереди, по его словами, может растянуться часов на восемь.



В Петербурге периодически томятся в очередях с начала месяца. 7 октября база подвисала, но иногда прорывалась. На прошлой неделе автомобилисты охарактеризовали ситуацию как «какой-то хаос» и пожаловались, что ждать приходится часами.

