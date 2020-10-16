Фотографиями очереди в МРЭО ГИБДД на шоссе Революции, 85, поделился с «Фонтанкой» читатель. «Шесть градусов на улице, пандемия Covid, а это очередь в ГИБДД», — прокомментировал он, добавив, что в МРЭО запускают по 15 человек и многие ждут с 8 часов утра.

Картина у МРЭО на шоссе Революции в Петербурге не сильно изменилась с лета: люди по-прежнему записываются в списки и ждут своей очереди часами. И хотя, судя по отзывам в соцсетях, ожидать по несколько дней уже не приходится, начавшиеся недавно сбои в работе базы данных добавили проблем будущим водителям.

В ГИБДД отметили, что в МРЭО по-прежнему действуют коронавирусные ограничения. Для борьбы с распространением коронавируса было ограничено количество человек на пропуск в МРЭО и на дневной прием, уменьшили численность экзаменационных групп, а часть услуг перевели на предварительную запись через портал госуслуг.

В июле ограничения привели к тому, что очередь на сдачу теоретического экзамена и получение водительских прав люди начали занимать с ночи. В какой-то момент ожидающие стали самостоятельно вести списки живой очереди, что несколько раз порождало конфликты. Тогда же в МРЭО на Революции ввели два дополнительных дня для сдачи теории и получения прав.

Судя по постам в группе МРЭО «ВКонтакте», записываться в самоорганизованные списки продолжают и сейчас, но ждать с ночи уже не приходится. Однако теперь ситуацию осложнили проблемы с базой данных. Напомним, последние недели во многих регионах России, и в том числе в Петербурге, периодически виснет база данных ГИБДД, из-за чего работа МРЭО тормозится иногда на несколько часов.