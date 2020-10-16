FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +7
77.95р91.45р
Карабахский конфликтПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
16.10.2020 13:40
4
Печать

В МРЭО на шоссе Революции по-прежнему ждут часами. Очереди усугубила висящая база

Картина у МРЭО на шоссе Революции в Петербурге не сильно изменилась с лета: люди по-прежнему записываются в списки и ждут своей очереди часами. И хотя, судя по отзывам в соцсетях, ожидать по несколько дней уже не приходится, начавшиеся недавно сбои в работе базы данных добавили проблем будущим водителям.

Фотографиями очереди в МРЭО ГИБДД на шоссе Революции, 85, поделился с «Фонтанкой» читатель. «Шесть градусов на улице, пандемия Covid, а это очередь в ГИБДД», — прокомментировал он, добавив, что в МРЭО запускают по 15 человек и многие ждут с 8 часов утра.

Фото: Читатель «Фонтанки»
Фото: Читатель «Фонтанки»
Фото: Читатель «Фонтанки»

В ГИБДД отметили, что в МРЭО по-прежнему действуют коронавирусные ограничения. Для борьбы с распространением коронавируса было ограничено количество человек на пропуск в МРЭО и на дневной прием, уменьшили численность экзаменационных групп, а часть услуг перевели на предварительную запись через портал госуслуг.

В июле ограничения привели к тому, что очередь на сдачу теоретического экзамена и получение водительских прав люди начали занимать с ночи. В какой-то момент ожидающие стали самостоятельно вести списки живой очереди, что несколько раз порождало конфликты. Тогда же в МРЭО на Революции ввели два дополнительных дня для сдачи теории и получения прав.

Судя по постам в группе МРЭО «ВКонтакте», записываться в самоорганизованные списки продолжают и сейчас, но ждать с ночи уже не приходится. Однако теперь ситуацию осложнили проблемы с базой данных. Напомним, последние недели во многих регионах России, и в том числе в Петербурге, периодически виснет база данных ГИБДД, из-за чего работа МРЭО тормозится иногда на несколько часов.

Скриншот из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/mreogibdd" target="_blank" class="_">«МРЭО ГИБДД, шоссе Революции 85»</a>
Скриншот из группы «МРЭО ГИБДД, шоссе Революции 85»

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

Владислав М
Людям надо подавать в суд на руководство МВД города, за некачественное оказание услуг и требовать возмещения морального и материального вреда.
USSR_forever
давно пора по городу открыть ещё 5-6 МРЭО для приёма сдачи экзаменов на будущих водителей.... проблема на столько очевидна, что не видеть её может только наш усатый таракан со своими бараками...
Pilat
Так может быть пора уже сделать выводы, кто там в ГИБДД занимает не своё место.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний