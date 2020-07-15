Петербуржцы томятся в многочасовых очередях у МРЭО на шоссе Революции. После народного недовольства сжалились только над новоиспечёнными водителями

Коронавирусные ограничения превратили традиционные очереди в МРЭО на шоссе Революции в испытание на терпение и настойчивость. В самоорганизованные списки живой очереди людям приходится записываться с ночи. В ГИБДД выделили дополнительные дни и просят меняющих права не мешать.

Петербуржцы жалуются на очереди в Межрайонном регистрационно-экзаменационном отделе ГИБДД, расположенном на шоссе Революции, 85. В основном речь идет о двух услугах: сдаче теоретического экзамена на права и последующем получении водительского удостоверения, так как они предоставляются не по предзаписи через портал госуслуг, а в порядке живой очереди.

Некоторые автомобилисты не могут получить права по нескольку дней, простаивая в очереди часами, кто-то приезжает в МРЭО к пяти утра, кто-то остается ждать на улице еще с ночи. Бурные обсуждения ситуации ведутся как на месте, так и в группе »ВКонтакте», посвященной работе МРЭО на шоссе Революции.

В какой-то момент посетители МРЭО организовались и сами начали вести списки живой очереди, куда начинают записывать уже с полуночи. Фотографии списков регулярно выкладывают в группе. Инициатива по нраву не всем и периодически вызывает споры и конфликты. Так, по словам участников группы, 13 июля кто-то порвал составленный заранее список и сделал новый.

В пресс-службе ГИБДД «Фонтанке» пояснили, что ситуацию в МРЭО на шоссе Революции обострили ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса. Было ограничено количество человек на пропуск в МРЭО и на дневной прием, уменьшена численность экзаменационных групп, часть услуг предоставляется только по предварительной записи через портал госуслуг. Кроме того, поступает большое количество обращений для замены прав с истекшим или истекающим сроком, и некоторые водители, например из Ленобласти, приезжают сразу в МРЭО, создавая очереди и, в том числе, мешаясь с теми, кто получает права впервые.



«В связи с поступлением жалоб на работу МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, расположенного по адресу: шоссе Революции, 85, дополнительно сообщаем, что замену национального водительского удостоверения, срок действия которого истек или истекает, можно осуществить в любом МРЭО Санкт-Петербурга и Ленинградской области по предварительной регистрации через Единый портал государственных и муниципальных услуг», — отметили в отделе пропаганды УГИБДД. Помимо этого на основании соглашения между ГУ МВД России и Санкт-Петербургским государственным казенным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», сейчас можно поменять российские права и в подразделениях МФЦ. Прием и выдача документов в МФЦ ведется с 26 мая, для этого нужно предварительно записаться по телефону 573–90–00. Для тех, кто получает водительское удостоверение впервые, после успешной сдачи экзамена, в МРЭО на шоссе Революции выделили дополнительные дни — понедельник и субботу. В эти дни там не осуществляется замена водительских прав. В ГИБДД просят не создавать очередей в МРЭО, а обращаться для замены документов в МРЭО или МФЦ своего района.