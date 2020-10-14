«Творится какой-то хаос». Поставить машину на учет в Петербурге мешает сбоящая база МРЭО
В Петербурге вновь наблюдаются проблемы в работе межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов ГИБДД. Автомобилисты второй день жалуются на висящие базы данных.
«В МРЭО СПб второй день подряд намертво висит база. Машины на учёт не поставить. Творится какой-то хаос. Сроков починки никто назвать не может. Просто отфутболивают людей», — пишет 14 октября читатель «Фонтанки» Андрей. Накануне автомобилисты жаловались на проблемы с базой в МРЭО №17 на Лабораторном проспекте.
По данным «Фонтанки», технические сбои в работе базы данных МРЭО наблюдаются не только в Петербурге, система виснет и в других регионах страны, и в последнее время подобные сбои участились. На такие же проблемы автомобилисты жаловались неделю назад.
В чем причина сбоев и когда проблему устранят — неизвестно. В последние годы база работала довольно стабильно, а вот в 2014–2017 годах такие сбои происходили регулярно. Как правило, причиной зависания были неполадки в работе базы данных Федеральной информационной системы (ФИС) ГИБДД МВД РФ, которая расположена в Москве.