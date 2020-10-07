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07.10.2020 13:36
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Технические неполадки тормозят работу МРЭО в Петербурге

В петербургских МРЭО вновь проблемы с работой базы данных, сообщают автомобилисты. Когда сбой устранят, пока не понятно.

Как стало известно «Фонтанке», в настоящее время стабильной работе межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов ГИБДД в Петербурге мешают технические сложности с базой данных: она подвисает, но иногда прорывается. Причем проблемы с базой наблюдаются не только в Петербурге, но и во многих других регионах.

Причина сбоя пока не ясна. Как правило, система в МРЭО виснет из-за неполадок в работе базы данных Федеральной информационной системы (ФИС) ГИБДД МВД РФ в Москве. В 2014–2017 годах такие сбои происходили регулярно, но в последние годы неполадки стали гораздо реже.

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Комментарии (1)

Vilsa777
Что такое "МРЭО"?
Почему нельзя новости написать на человеческом языке?
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