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23.10.2020 20:59
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Трамп заявил о «хорошем прогрессе» в переговорах по урегулированию Карабахского конфликта

Президент США Дональд Трамп заявил о своём участии и о прогрессе в переговорах по Нагорному Карабаху. Он этом он сообщил 23 октября, передаёт ТАСС со ссылкой на журналистский пул Белого дома.

Также глава США положительно оценил процесс урегулирования конфликта. По его словам, в вопросе о прекращении огня на линии соприкосновения есть значительные подвижки: «Посмотрим, что произойдет. Считаю, что есть по-настоящему хороший прогресс».

Трамп подтвердил, что участвует в переговорах по Нагорному Карабаху, но отказался уточнять, говорил ли в последние дни по телефону с главами Армении и Азербайджана.

«Мы ведем переговоры с Арменией. У нас очень хорошие отношения с ними. Они очень хорошие люди», — приводит агентство слова президента.

Министры иностранных дел Армении и Азербайджана прибыли в Вашингтон для переговоров с госсекретарём Майком Помпео. Как пишет Reuters, оба провели отдельные встречи с Помпео, которые длились от 30 до 40 минут. На вопрос, как прошли его переговоры, глава МИД Армении Зограб Мнацаканян сказал журналистам: «Очень хорошо». Покидая Государственный департамент, он добавил, что работа по прекращению огня будет продолжена.

Режим прекращения огня на территории не признанной республики Нагорный Карабах был нарушен 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём. 10 октября в Москве было заключено перемирие, которое сразу было нарушено. Стороны обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня.

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