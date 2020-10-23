Трамп заявил о «хорошем прогрессе» в переговорах по урегулированию Карабахского конфликта

Президент США Дональд Трамп заявил о своём участии и о прогрессе в переговорах по Нагорному Карабаху. Он этом он сообщил 23 октября, передаёт ТАСС со ссылкой на журналистский пул Белого дома.

Также глава США положительно оценил процесс урегулирования конфликта. По его словам, в вопросе о прекращении огня на линии соприкосновения есть значительные подвижки: «Посмотрим, что произойдет. Считаю, что есть по-настоящему хороший прогресс».

Трамп подтвердил, что участвует в переговорах по Нагорному Карабаху, но отказался уточнять, говорил ли в последние дни по телефону с главами Армении и Азербайджана.