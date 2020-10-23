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23.10.2020 18:30
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На расстоянии слоненка. В Австрии выпустили марку о социальной дистанции

Австрийские власти решили наглядно показать, какая дистанция должна быть между людьми, чтобы не заразиться коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости 23 октября.

Почта страны выпустила марку, сделанную из трехслойной туалетной бумаги, на которой изображены муха, мышь и слон. Она продолжает рекламную линию, в которой жителей Австрии призывали держать дистанцию, равную «длине одного слоненка».

Weil Klopapier 2020 wirklich wichtig war & ist. 🧻💛 Wir präsentieren: die Corona-Briefmarke. 🐘 https://www.post.at/p/z/sondermarke-corona

Опубликовано Österreichische Post AG Пятница, 23 октября 2020 г.

«Слоненок должен помочь правильно оценить и соблюдать эту дистанцию, поэтому он изображен как символ», — говорится в пресс-релизе компании.

Туалетная бумага, на которой напечатана марка, — ирония на панические покупки, которые многие обеспокоенные люди делали в начале локдауна.

Доплата в 2,75 евро от стоимости марки пойдет на благотворительные цели.

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Комментарии (1)

ash364
Было или нет?
Эта дистанция не в метрах!!!
Основная значимость социальной дистанции заключена в её связи с социальным статусом: социальная дистанция какого-либо субъекта возникает как необходимое условие поддержания его социального положения, статуса.
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