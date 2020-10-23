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23.10.2020 16:26
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Из Черной Вдовы в невесты Франкенштейна. Стало известно о новом проекте со Скарлетт Йоханссон

Скарлетт Йоханссон станет невестой Франкенштейна в ремейке одноимённого классического фильма. По данным The Hollywood Reporter, режиссёром картины выступит Себастьян Лелио («Глория», «Фантастическая женщина»).

В центре сюжета окажется героиня «созданная для того, чтобы быть идеальной женой», при этом она «отвергнет своего создателя и сбежит, сталкиваясь с миром, который видит в ней чудовище». В процессе — «откроет свою истинную личность».

Как отмечают создатели, картина не будет точной копией «Невесты Франкенштейна» 1935 года: на истории отразятся изменения, «которые мы видим сегодня» в обществе. Как подчеркнула Йоханссон, по её мнению, «героине уже давно пора выйти из тени своего мужского аналога и заявить о себе во весь голос».

Дата премьеры и другие подробности пока что не разглашаются. В 2021 году на экраны также выходит фантастический боевик «Чёрная Вдова», где Йоханссон играет роль шпионки Натальи Романовой, которой предстоит разобраться с собственным прошлым.

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