«Пежо» развернул маршрутку в припаркованный «Форд» на перекрестке Ординарной и Малого проспекта П.С.
Маршрутка и легковой автомобиль не поделили перекресток в Петроградской районе Петербурга. По словам очевидцев, аварии поспособствовал неработавший светофор.
Как сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», днем 23 октября на пересечении Малого проспекта П.С. и Ординарной улицы столкнулись маршрутка и легковой автомобиль Peugeot. От удара в бок автобус развернуло, и он врезался в припаркованный Ford Fiesta, сильно повредив ему заднюю часть и впечатав его в стоящую впереди машину.
По словам участника группы Евгения, автобус следовал по Малому проспекту, а «Пежо» — по Ординарной улице. «Мы там были в момент аварии. Светофор не работал, красная вылетела с Ординарной в бочину маршрутке, а ту от удара развернуло другим боком в припаркованный «Форд», — добавляет очевидица Юлия.
Как уточнили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло около 12:15. Его участниками стали автобус ПАЗ и автомобили Peugeot, Ford и Opel. Пострадавших в аварии нет. Сейчас «Пежо» уже убрали с перекрестка, а маршрутку припарковали чуть дальше, чтобы освободить проезд, отмечает в «ДТП и ЧП» Николай.