FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +5
77.08р91.36р
Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
23.10.2020 16:06
0
Печать

«Пежо» развернул маршрутку в припаркованный «Форд» на перекрестке Ординарной и Малого проспекта П.С.

Маршрутка и легковой автомобиль не поделили перекресток в Петроградской районе Петербурга. По словам очевидцев, аварии поспособствовал неработавший светофор.

Как сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», днем 23 октября на пересечении Малого проспекта П.С. и Ординарной улицы столкнулись маршрутка и легковой автомобиль Peugeot. От удара в бок автобус развернуло, и он врезался в припаркованный Ford Fiesta, сильно повредив ему заднюю часть и впечатав его в стоящую впереди машину.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

По словам участника группы Евгения, автобус следовал по Малому проспекту, а «Пежо» — по Ординарной улице. «Мы там были в момент аварии. Светофор не работал, красная вылетела с Ординарной в бочину маршрутке, а ту от удара развернуло другим боком в припаркованный «Форд», — добавляет очевидица Юлия.

Как уточнили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло около 12:15. Его участниками стали автобус ПАЗ и автомобили Peugeot, Ford и Opel. Пострадавших в аварии нет. Сейчас «Пежо» уже убрали с перекрестка, а маршрутку припарковали чуть дальше, чтобы освободить проезд, отмечает в «ДТП и ЧП» Николай.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний