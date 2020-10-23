Гиперзвуковая ЗРС С-300В4 прошла все испытания

«Новейшая ракета ЗРС С-300В4 имеет гиперзвуковую скорость (скорость звука — 331 м/с. — Прим. ред.) , что позволяет гарантированно уничтожать различные цели, в том числе крылатые и оперативно-тактические ракеты. ЗРС данного типа поражают все современные и перспективные средства воздушно-космического нападения противника на дальностях до 400 км», — цитируют Минобороны «Известия».

Завершены испытания современной зенитной ракетной системы С-300В4, которая является самой дальнобойной в своем классе и способна защищать рубежи от сверхзвуковых ракет и самолетов-невидимок противника. Военные эксперты заявляют, что С-300В4 «обеспечит надежную защиту от зарубежных разработок на 10–15 лет вперед», пишут 23 октября Известия.

С-300В4 способна защищать в два-три раза большую площадь, чем С-300, и гарантирует перехват головной части ракет средней дальности.

Испытанный ЗРК имеет два вида ракет: средней дальности — с радиусом действия 100–120 км, и большой дальности, которая может выполнить задачу в радиусе более 200 км.

Тестирования С-300В4 проходили в несколько этапов. Система была испытана и на военных учениях «Кавказ-2020», подтвердив свои возможности перехвата оперативно-тактических и гиперзвуковых ракет.

Новая модификация С-300В4 разработки концерна ВКО «Алмаз-Антей» поступила на вооружение Сухопутных ПВО в 2014 году. Система одновременно может поразить 24 воздушные цели, в том числе самолеты-невидимки, или 16 баллистических ракет, летящих на скорости до 4500 м/с. Дальность поражения целей ЗРК — 400 км на высотах до 30–35 км.