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23.10.2020 13:57
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Толпящиеся студенты и носы профессоров над масками. Первый мед попал под штраф за нарушение коронавирусных ограничений

«Рейды» Роспотребнадзора с последующим собиранием штрафов продолжились в Первом Санкт-Петербургском государственном мединституте имени Павлова. Там в новом учебном году ослабили бдение за студентами и преподавателями.

О решении 23 октября сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга. Проверку Роспотребнадзор проводил в середине сентября. Инспекторы заглядывали в три учебных корпуса на Льва Толстого утром и ближе к вечеру и успели увидеть, как на втором этаже в холле толпятся студенты без масок и социальной дистанции, а сотрудники кафедры патологической анатомии хоть и прикрывают лица, но недостаточно.

«Допущено использование средств индивидуальной защиты сотрудниками кафедры с нарушением правил ношения маски (с открытым носом)», — цитирует материалы эпидрасследования пресс-служба.

Кроме того, проверяющие отметили, что на входе не у всех проверяют температуру, а персонал кафедры терапии не обеспечен дезинфицирующими салфетками.

К ответственности привлекли исполняющую обязанности заведующей отделом в Первом меде. Врач-эпидемиолог Элла Медведева признала, что в сентябре некоторые сотрудники и студенты пренебрегали масками. Она объяснила, что «входной фильтр» с измерением температуры действовал только утром, потому что именно в это время в университет принимает основной поток людей. Специалист также отметила, что забота о наличии средств дезинфекции у персонала не входит в её обязанности, остальные нарушения, по её словам, уже устранены.

Петроградский райсуд принял ответ во внимание и назначил Медведевой штраф в 25 тысяч рублей — это меньше низшего предела по 2-й части статьи 6.3 КоАП для должностных лиц.

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Комментарии (11)

Павел Михайлов
Ну, может хоть теперь медики объединяться, и наконец выскажут чиновникам Беглова, что они думают об этих всех карантинных псевдомерах .
Sibir_5e4d67bbb7aea
"Огласите весь список пжалуйста"…. салфетки то каким боком требуют? жесть... безмозглые идут с проверками...
footballer13
"Допущено использование средств индивидуальной защиты сотрудниками кафедры с нарушением правил ношения маски (с открытым носом)"
Кстати, а в каком НПА прописаны "правила ношения маски", всё время забываю спросить. В пресловутом 121 "законе" про это ни слова и ни ссылки.
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