Толпящиеся студенты и носы профессоров над масками. Первый мед попал под штраф за нарушение коронавирусных ограничений

О решении 23 октября сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга. Проверку Роспотребнадзор проводил в середине сентября. Инспекторы заглядывали в три учебных корпуса на Льва Толстого утром и ближе к вечеру и успели увидеть, как на втором этаже в холле толпятся студенты без масок и социальной дистанции, а сотрудники кафедры патологической анатомии хоть и прикрывают лица, но недостаточно.

«Рейды» Роспотребнадзора с последующим собиранием штрафов продолжились в Первом Санкт-Петербургском государственном мединституте имени Павлова. Там в новом учебном году ослабили бдение за студентами и преподавателями.

«Допущено использование средств индивидуальной защиты сотрудниками кафедры с нарушением правил ношения маски (с открытым носом)», — цитирует материалы эпидрасследования пресс-служба.

Кроме того, проверяющие отметили, что на входе не у всех проверяют температуру, а персонал кафедры терапии не обеспечен дезинфицирующими салфетками.

К ответственности привлекли исполняющую обязанности заведующей отделом в Первом меде. Врач-эпидемиолог Элла Медведева признала, что в сентябре некоторые сотрудники и студенты пренебрегали масками. Она объяснила, что «входной фильтр» с измерением температуры действовал только утром, потому что именно в это время в университет принимает основной поток людей. Специалист также отметила, что забота о наличии средств дезинфекции у персонала не входит в её обязанности, остальные нарушения, по её словам, уже устранены.

Петроградский райсуд принял ответ во внимание и назначил Медведевой штраф в 25 тысяч рублей — это меньше низшего предела по 2-й части статьи 6.3 КоАП для должностных лиц.