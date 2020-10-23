Пациент выпал из окна больницы на Крестовском острове. Он ошибочно считал, что смертельно болен

Пациент городской клинической больницы № 31 найден утром 23 октября на козырьке здания после падения из окна четвертого этажа.

Как стало известно «Фонтанке», 69-летний петербуржец выпал из окна хирургического отделения больницы на проспекте Динамо на Крестовском острове. Его сняли с козырька в сознании, томография показала многочисленные, но не опасные для жизни ушибы, а внешний осмотр — порезы на руке. Пациента перевели в реанимацию.

По данным «Фонтанки», мужчину доставили в 31-ю больницу накануне. Он регулярно обследовался на онкологические заболевания, но медики ничего не находили. В этот раз мужчина тоже был уверен, что у него неизлечимая болезнь кишечника. Диагноз тоже не подтвердился.