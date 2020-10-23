FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+11°C/Завтра: +5
77.08р91.36р
Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
23.10.2020 13:41
5
Печать

Пациент выпал из окна больницы на Крестовском острове. Он ошибочно считал, что смертельно болен

Пациент городской клинической больницы № 31 найден утром 23 октября на козырьке здания после падения из окна четвертого этажа.

Как стало известно «Фонтанке», 69-летний петербуржец выпал из окна хирургического отделения больницы на проспекте Динамо на Крестовском острове. Его сняли с козырька в сознании, томография показала многочисленные, но не опасные для жизни ушибы, а внешний осмотр — порезы на руке. Пациента перевели в реанимацию.

По данным «Фонтанки», мужчину доставили в 31-ю больницу накануне. Он регулярно обследовался на онкологические заболевания, но медики ничего не находили. В этот раз мужчина тоже был уверен, что у него неизлечимая болезнь кишечника. Диагноз тоже не подтвердился.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

SSGHQ
Надо обратиться к соотв. спецу!
260566291
Не доставайся же Я никому....
DmitrySpb79
Так все-таки "выпал" или "выпрыгнул"?

Объясните кто-нибудь, это такой новый законодательный маразм для СМИ введен, что им по-закону нельзя самоубийства рекламировать? За это СМИ теперь штрафуют что ли? Но ведь смысл текста искажается напрочь.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний