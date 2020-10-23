«Седьмой год без жилья. Пять лет обещаний». Дольщики долгостроев группы «Норманн» вышли на пикеты
В Петербурге дольщики жилых комплексов «На Заречной» и «Три апельсина», которые возводила группа компаний «Норманн», утром 23 октября провели одиночные пикеты у комитета по строительству и готовятся с ноября начать голодовку.
Как рассказал «Фонтанке» представитель группы дольщиков, они планируют начать голодовку с 1 ноября. Они опасаются, что грядущая зима ухудшит состояние недостроев из-за качества консервации объектов. Лозунги на плакатах, с которыми дольщики вышли на одиночные пикеты, гласили: «Седьмой год без жилья. Пять лет обещаний (скоро-скоро). Может, хватит?», «Требуем свои квартиры!», «Ждем жилье более 6 лет».
В городском комитете по строительству, в свою очередь, «Фонтанке» сообщили, что инвестор для завершения строительства проблемных объектов был найден. Также разработан юридический механизм передачи объектов инвестору.
«В настоящее время органы исполнительной власти Санкт-Петербурга согласовывают экономическую модель завершения строительства. Дополнительно правительство города проводит работу по внесению изменений в действующие нормативно-правовые акты с целью скорейшего завершения строительства объектов ГК «Норманн», — добавили в комитете.
Первая очередь ЖК «На Заречной» завершена на 80%, готовность третьей очереди — не более 5%, готовность ЖК «Три апельсина» составляет 80%.