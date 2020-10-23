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23.10.2020 13:59
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«Седьмой год без жилья. Пять лет обещаний». Дольщики долгостроев группы «Норманн» вышли на пикеты

В Петербурге дольщики жилых комплексов «На Заречной» и «Три апельсина», которые возводила группа компаний «Норманн», утром 23 октября провели одиночные пикеты у комитета по строительству и готовятся с ноября начать голодовку.

Как рассказал «Фонтанке» представитель группы дольщиков, они планируют начать голодовку с 1 ноября. Они опасаются, что грядущая зима ухудшит состояние недостроев из-за качества консервации объектов. Лозунги на плакатах, с которыми дольщики вышли на одиночные пикеты, гласили: «Седьмой год без жилья. Пять лет обещаний (скоро-скоро). Может, хватит?», «Требуем свои квартиры!», «Ждем жилье более 6 лет».

В городском комитете по строительству, в свою очередь, «Фонтанке» сообщили, что инвестор для завершения строительства проблемных объектов был найден. Также разработан юридический механизм передачи объектов инвестору.

«В настоящее время органы исполнительной власти Санкт-Петербурга согласовывают экономическую модель завершения строительства. Дополнительно правительство города проводит работу по внесению изменений в действующие нормативно-правовые акты с целью скорейшего завершения строительства объектов ГК «Норманн», — добавили в комитете.

Первая очередь ЖК «На Заречной» завершена на 80%, готовность третьей очереди — не более 5%, готовность ЖК «Три апельсина» составляет 80%.

Фото: Евгений Книппенберг
Фото: Евгений Книппенберг
Фото: Евгений Книппенберг
Фото: Евгений Книппенберг

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Комментарии (5)

Nafanka
Ха! Оставить Смирнова с дочуркой - пусть воруют ещё больше, пусть к Дон-Хлеб Банку прикупят ещё на деньги дольщиков Сбер, ВТБ, Тинькофф и Русский Стандарт с Альфа Банком до кучи! )))
Иван Егорычев
Баламут, ты вообще не понимаешь, о чем говоришь.
При Смирнове уж точно ничего и никогда бы не построили.
Это все равно что ждать от трупа, что он встанет и пойдёт.
А теперь варианты достройки появились разнообразные, в том числе и городом, и через дом рф и другое.
Иван Егорычев
Админ, чего мои комменты трут , а баламута комменты, крайне оскорбительные для дольщиков (и тупые по сути) не трут?
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