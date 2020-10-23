В Петербурге дольщики жилых комплексов «На Заречной» и «Три апельсина», которые возводила группа компаний «Норманн», утром 23 октября провели одиночные пикеты у комитета по строительству и готовятся с ноября начать голодовку.

Как рассказал «Фонтанке» представитель группы дольщиков, они планируют начать голодовку с 1 ноября. Они опасаются, что грядущая зима ухудшит состояние недостроев из-за качества консервации объектов. Лозунги на плакатах, с которыми дольщики вышли на одиночные пикеты, гласили: «Седьмой год без жилья. Пять лет обещаний (скоро-скоро). Может, хватит?», «Требуем свои квартиры!», «Ждем жилье более 6 лет».