Проезд по Лесному и Суворовскому ограничат строители, а Конногвардейский и Рыбинскую — газовщики
Из-за различных работ с 24 по 26 октября в Петербурге вступит в силу ряд новых ограничений движения транспорта. Потесниться водителям придется в Центральном, Адмиралтейском, Выборгском и Московском районах города.
Как сообщает 23 октября пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, из-за ремонта оборудования газопровода, который выполнит ООО «ПетербургГаз», будут перекрывать движение по следующим улицам:
- с 24 по 25 октября — по нечетной стороне Конногвардейского бульвара от Замятина переулка до площади Труда и по Замятину переулку в направлении от Английской набережной к Конногвардейскому бульвару;
- с 30 октября по 1 ноября — по Замятину переулку от Галерной улицы до Конногвардейского бульвара.
С 24 октября 2020 года по 22 марта 2021 года будет ограничено движение по Лесному проспекту на участке от Выборгской улицы до Нейшлотского переулка. АО «ЮИТ Санкт-Петербург» разместит там пешеходную галерею.
Также из-за размещения строительных лесов и пешеходной галереи с 25 октября 2020 года по 7 сентября 2021 года ограничат проезд по Суворовскому проспекту от 2-й Советской улицы до 1-й Советской улицы. Работы выполнит ООО «Компакт-плюс».
А на Рыбинской улице в связи с работами ООО «ПетербургГаз» по прокладке газопровода с 26 по 31 октября и с 14 по 15 декабря ограничат движение транспорта у дома 7, литера А.