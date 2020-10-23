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23.10.2020 12:02
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Проезд по Лесному и Суворовскому ограничат строители, а Конногвардейский и Рыбинскую — газовщики

Из-за различных работ с 24 по 26 октября в Петербурге вступит в силу ряд новых ограничений движения транспорта. Потесниться водителям придется в Центральном, Адмиралтейском, Выборгском и Московском районах города.

Как сообщает 23 октября пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, из-за ремонта оборудования газопровода, который выполнит ООО «ПетербургГаз», будут перекрывать движение по следующим улицам:

  • с 24 по 25 октября — по нечетной стороне Конногвардейского бульвара от Замятина переулка до площади Труда и по Замятину переулку в направлении от Английской набережной к Конногвардейскому бульвару;
  • с 30 октября по 1 ноября — по Замятину переулку от Галерной улицы до Конногвардейского бульвара.
Фото: ГАТИ Петербурга

С 24 октября 2020 года по 22 марта 2021 года будет ограничено движение по Лесному проспекту на участке от Выборгской улицы до Нейшлотского переулка. АО «ЮИТ Санкт-Петербург» разместит там пешеходную галерею.

Фото: ГАТИ Петербурга

Также из-за размещения строительных лесов и пешеходной галереи с 25 октября 2020 года по 7 сентября 2021 года ограничат проезд по Суворовскому проспекту от 2-й Советской улицы до 1-й Советской улицы. Работы выполнит ООО «Компакт-плюс».

Фото: ГАТИ Петербурга

А на Рыбинской улице в связи с работами ООО «ПетербургГаз» по прокладке газопровода с 26 по 31 октября и с 14 по 15 декабря ограничат движение транспорта у дома 7, литера А.

Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга

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