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23.10.2020 11:57
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Под Петербургом маленькие дети два дня прожили в одной квартире с умершими родителями

Обстоятельства смерти родителей двухлетнего мальчика и пятилетней девочки предстоит выяснить следователям под Петербургом. Прежде чем маленьких детей нашли родственники, они провели с телами отца и матери примерно двое суток.

Как сообщает 47news, родственники нашли тела 30-летнего мужчины и его 25-летней жены 11 октября в квартире дома в деревне Большое Куземкино. Дверь им открыли маленькие дети погибших.

По предварительным данным, смерть супругов наступила в ночь с пятницы на субботу после приема пищи. Таким образом, с умершими родителями малыши провели около двух суток. Брата и сестру доставили в больницу, а затем передали родственникам.

Полицейские, осмотрев квартиру, не зафиксировали в ней беспорядка, а по словам опрошенных соседей, плача или криков оттуда не доносилось. Проверку также проводит СУ СК РФ по Ленобласти.

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