В Петербурге возбуждено уголовное дело против руководства Елизаветинской больницы

Уголовное дело по статье о мошенничестве возбуждено в отношении руководства Елизаветинской больницы в Петербурге 23 октября. Эту информацию «Фонтанке» подтвердили в пресс-службе медучреждения.



«Да, мы подтверждаем информацию об уголовном деле. В настоящий момент готовится комментарий по ситуации», — сообщил представитель больницы, отметив, что про дело впервые узнали из СМИ.

«Фонтанка» также обратилась за комментарием в пресс-службу ГСУ СК РФ по Петербургу, где подтвердили возбуждение уголовного дела по статье о мошенничестве в особо крупном размере. В ведомстве уточнили, что оно возбуждено по факту выявленных нарушений.