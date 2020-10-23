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23.10.2020 10:40
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В Петербурге возбуждено уголовное дело против руководства Елизаветинской больницы

Уголовное дело по статье о мошенничестве возбуждено в отношении руководства Елизаветинской больницы в Петербурге 23 октября. Эту информацию «Фонтанке» подтвердили в пресс-службе медучреждения.

«Да, мы подтверждаем информацию об уголовном деле. В настоящий момент готовится комментарий по ситуации», — сообщил представитель больницы, отметив, что про дело впервые узнали из СМИ.

«Фонтанка» также обратилась за комментарием в пресс-службу ГСУ СК РФ по Петербургу, где подтвердили возбуждение уголовного дела по статье о мошенничестве в особо крупном размере. В ведомстве уточнили, что оно возбуждено по факту выявленных нарушений.

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Комментарии (11)

chip1
У нас в любой отрасли, где крутятся бюджетные деньги, копни и получишь готовые уголовные дела. Система указывает на кого "фас" и верные копы с лаем кидаются на жертву, в качестве исполнения наказания перед Системой, а не для того чтобы искоренить явление коррупции и мошенничества, так шта, граждане, не обольщаемся, одних жуликов заменят другими и лучше лечить нас не будут.
Вера Симакова
Да хватит выдумывать: беспредел, беспредел. Какой беспредел? Во всех громадных больницах так - привозит скорая, потом осмотр, обследование и лечение, если надо, то кладут в стационар. Что еще надо? Конечно некогда сю-сю-мусю, да и зачем. Все нормально там для такой больницы, везде так.
260981981
Давно пора Елизаветинку поставить на место! Тот беспредел который они вытворяют сейчас , пользуясь "пандемией"- не в какие рамки человеческих отношений не подставить! Тот врачебный беспредел и откровенное наплевательское отношение к пациентам и родственникам пациентов - иначе как бесчинство назвать нельзя! Рассказал бы много о том, что происходит там, внутри стен, только тут места не хватит .....!!!!!
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