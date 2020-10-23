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23.10.2020 10:25
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Материнский инстинкт довел. В Петербурге две женщины задержаны за похищение

41-летняя женщина в Петербурге стала заложницей сложных семейных отношений и внезапно проснувшегося материнского инстинкта.

Как стало известно «Фонтанке» 23 октября, еще в июне этого года в полицию Невского района обратилась петербурженка с заявлением о похищении. С её слов выходило, что вечером 13 июня две женщины подкараулили её у дома по улице Тельмана, избили и затолкали в машину. Похищенную вывезли в частный дом в Буграх, где стали выспрашивать о том, где живет её брат с ребенком.

Когда женщина назвала адрес, похитительницы привезли её туда, но ей удалось сбежать.

Сотрудники уголовного розыска 22 октября в рамках возбужденного уголовного дела по статье «Похищение» у дома 7 по бульвару Красных Зорь задержали двух женщин 30 и 34 лет.

По предварительной информации, одна из них является биологической матерью племянника похищенной. Несколько лет после его рождения женщина не интересовалась сыном, отдав его отцу. Однако недавно в ней проснулся материнский инстинкт, и она стала настойчиво требовать передать сына ей. Похищение, по её замыслу, должно было помочь вычислить местоположение сына и совершить обмен у отца — сына на сестру.

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