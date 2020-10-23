Банк России отозвал лицензию у московского Росбизнесбанка

Банк России приказом отозвал лицензию у московского Росбизнесбанка, являющегося участником системы страхования вкладов. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора от 23 октября.



По данным ЦБ, Росбизнесбанк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в том числе занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.

