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23.10.2020 09:23
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Банк России отозвал лицензию у московского Росбизнесбанка

Банк России приказом отозвал лицензию у московского Росбизнесбанка, являющегося участником системы страхования вкладов. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора от 23 октября.

По данным ЦБ, Росбизнесбанк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в том числе занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.

«Более 50% кредитного портфеля Росбизнесбанка представлено проблемными ссудами. Кроме того, на протяжении последнего года банк неоднократно завышал размер собственных средств, представляя в Банк России некорректный расчет капитала. На этом фоне Росбизнесбанком активно заключались непрозрачные сделки с аффилированной компанией, носившие нерыночный характер и направленные на трансформацию кредитного портфеля в целях сокрытия реального объема принимаемых кредитных рисков», — говорится в сообщении регулятора.

По величине активов кредитная организация занимала на 1 октября 338-е место в банковской системе РФ.

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