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22.10.2020 20:22
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«Плановики не пострадают»: Первый мед с 1 ноября начнет работать с коронавирусом

Клиника Первого государственного медицинского университета им. Павлова в Санкт-Петербурге развернет свои 200 коек для больных COVID-19 уже с началом ноября, заявил ректор Сергей Багненко.

«С 1 ноября мы становимся снова под ковид-центр. И будем оказывать этот вид помощи на 200 развернутых койках. При этом все обязательства перед городом и Северо-Западом по высокотехнологичной помощи мы выполним. Плановики не пострадают никакие, мы введем субботы — операционные дни, будем развивать вторую смену, в общем никто не пострадает», — сказал Багненко 22 октября в эфире канала «Санкт-Петербург».

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