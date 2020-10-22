FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +11
77.08р91.36р
Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
22.10.2020 19:15
31
Печать

Путин: Россия справится с введенными против нее санкциями

Президент РФ Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» 22 октября ещё раз подчеркнул, что Россия справится с санкциями, введенными в отношении нее. При этом глава государства добавил, что для некоторых стран «снятие определенных ограничений значительно помогло бы в борьбе с пандемией».

«По гуманитарным соображениям, хотя бы на время, отменить все ограничения в экономике и гуманитарной сфере. Я сейчас совсем не имею в виду санкции в отношении России, бог с ними, мы справимся с этим. Но много других стран, которые страдали или страдают от новой коронавирусной инфекции, нуждаются даже не в той помощи, которая может прийти со стороны, а просто в снятии ограничений, хотя бы в гуманитарной сфере — в поставке медикаментов, в кредитных ресурсах, оборудовании, обмене оборудования», — сказал президент России.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (31)

Modest_5e4ce41f7533b
Взвейтесь кострами сыропродукты...
Nationalverrater_2
Акела явно постарел .... Совсем забыл ,что наш единодушный отлуп Керзо.... то есть Макрону и ответ на наглые санкции бухгалтера Кукушкинда - ето - бонбить Воронеж и давить гусят с яблоками !!!
COVID-2036
санкции (против конкретных сотрудников МВД, ФНС, арбитражного суда, генпрокуратуры и ФСБ) начались после того, как 37-летний аудитор Сергей Магнитский умер в тюрьме от сердечного приступа, за неделю до окончания его срока. а привело его в тюрьму расследование, раскрывшее группу, включая высокопоставленных сотрудников ФНС, обворовывающую государство на 5,4 миллиарда рублей в 2007 году махинациями с возмещением НДС, безосновательным, естественно.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний