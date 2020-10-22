Путин: Россия справится с введенными против нее санкциями

Президент РФ Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» 22 октября ещё раз подчеркнул, что Россия справится с санкциями, введенными в отношении нее. При этом глава государства добавил, что для некоторых стран «снятие определенных ограничений значительно помогло бы в борьбе с пандемией».

«По гуманитарным соображениям, хотя бы на время, отменить все ограничения в экономике и гуманитарной сфере. Я сейчас совсем не имею в виду санкции в отношении России, бог с ними, мы справимся с этим. Но много других стран, которые страдали или страдают от новой коронавирусной инфекции, нуждаются даже не в той помощи, которая может прийти со стороны, а просто в снятии ограничений, хотя бы в гуманитарной сфере — в поставке медикаментов, в кредитных ресурсах, оборудовании, обмене оборудования», — сказал президент России.

