Путин о пандемии: Нет необходимости вводить жесткие ограничения и закрывать предприятия

Владимир Путин заявил, что необходимость вводить жесткие ограничения в связи с коронавирусом отсутствует. Об этом глава государства сообщил 22 октября на заседании дискуссионного клуба «Валдай».



«Нет необходимости вводить жесткие ограничения, нет необходимости закрывать предприятия. Есть необходимость скорректировать поддержку отдельных отраслей, скажем, малого и среднего бизнеса, некоторые направления этой работы требуют дополнительной поддержки», — сказал президент.

Он предположил, что, возможно, будет необходимо продлить уже существующие меры поддержки, которые в ближайшее время должны закончиться, в частности льготы по налогам.