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22.10.2020 19:05
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Путин о пандемии: Нет необходимости вводить жесткие ограничения и закрывать предприятия

Владимир Путин заявил, что необходимость вводить жесткие ограничения в связи с коронавирусом отсутствует. Об этом глава государства сообщил 22 октября на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

«Нет необходимости вводить жесткие ограничения, нет необходимости закрывать предприятия. Есть необходимость скорректировать поддержку отдельных отраслей, скажем, малого и среднего бизнеса, некоторые направления этой работы требуют дополнительной поддержки», — сказал президент.

Он предположил, что, возможно, будет необходимо продлить уже существующие меры поддержки, которые в ближайшее время должны закончиться, в частности льготы по налогам.

«Есть необходимость внимательнее посмотреть на перевозки, на транспорт, на сферу обслуживания. Мы это все знаем, все видим и будем продолжать работать по этим направлениям», — пояснил Путин.

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Комментарии (4)

Modest_5e4ce41f7533b
Ох уж эти хирурги. Все-то им резать и резать. Принимайте эти таблеточки 3 раза в день, на пятый уши сами отвалятся.
pregatus
Правильно, весной была необходимость - там голосования всякие по обнулению, а сейчас нет необходимости - уже всё обнулили.
Иван 2пырьев
в апреле-мае была, а теперь когда стало в два раза больше - не нужна. Ага, ок
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