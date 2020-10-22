Путин: Времена, когда всё решали Москва и Вашингтон, прошли

Китай и Германия движутся к статусу сверхдержав, в то время как США теряют тот уровень влияния в мире, какой был прежде. Об этом заявил 22 октября президент России Владимир Путин, выступая на заседании дискуссионного клубу Валдай, которое в этом году прошло в онлайн-формате.
Он констатировал, что времена биполярного мира, когда всё решали Москва и Вашингтон, прошли, на арену вышли новые сильные игроки.
«По своему экономическому весу и политическому влиянию активно идет к позиции супердержавы Китай. По этому же направлению движется и Германия», — отметил российский лидер. Также он указал на изменение роли Великобритании и Франции в мире.
«Да и США, которые в какой-то момент абсолютно доминировали, уже вряд ли могут претендовать на исключительность. Да и вообще нужна ли эта исключительность самим Соединенным Штатам?» — задался вопросом Путин.
Клуб «Валдай» собирается ежегодно с 2004 года. Его цель и суть — диалог на актуальные темы между Россией и международной элитой.