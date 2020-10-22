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22.10.2020 17:28
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У петербургского транспорта появится народный логотип. Смольный объявил конкурс на его дизайн

СПб ГКУ «Организатор перевозок» объявило конкурс на разработку логотипа общественного транспорта Северной столицы. Как сообщили 22 октября в пресс-службе организации, знак будет применяться при оформлении подвижного состава наземного транспорта. Его разместят на информационных и остановочных стендах, форме водителей и контролеров.

Таким образом Смольный намерен повысить «узнаваемость и популярность» автобусов, троллейбусов, трамваев, которые отличаются от маршруток «безопасностью, уровнем комфорта, короткими интервалами движения, возможностью использования льготных и беспересадочных билетов». Также это поможет «консолидации всех видов городского общественного транспорта в единую систему с удобной навигацией, понятной и петербуржцам, и жителям города».

Конкурсные работы принимаются с 22 октября до 23 ноября, а подведение итогов состоится перед Новым годом. Участником конкурса может стать любой желающий, достигший 18 лет, а также юридические лица, творческие коллективы и общественные организации.

Победителей конкурса определит жюри, в состав которого войдут представители профильных комитетов, СПб ГКУ «Организатор перевозок», представители научного и профессионального сообществ. Оценить лучшие работы смогут жители Петербурга — для этого будет организовано интернет-голосование на сайте организатора конкурса и в социальных сетях.

Приветствуется «привязка дизайна логотипа к наиболее узнаваемым городским достопримечательностям и применение знаковых символов Санкт-Петербурга».

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Комментарии (6)

***_555
Кирпич. Или гроб, как раз для ЛМ-ЛВС.
263868521
Очередной распил бюджетных денег под шумок коронабесия.
тат2007amg
Да, чёрта рогатого узнать трудновато..
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