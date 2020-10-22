У петербургского транспорта появится народный логотип. Смольный объявил конкурс на его дизайн

СПб ГКУ «Организатор перевозок» объявило конкурс на разработку логотипа общественного транспорта Северной столицы. Как сообщили 22 октября в пресс-службе организации, знак будет применяться при оформлении подвижного состава наземного транспорта. Его разместят на информационных и остановочных стендах, форме водителей и контролеров.



Таким образом Смольный намерен повысить «узнаваемость и популярность» автобусов, троллейбусов, трамваев, которые отличаются от маршруток «безопасностью, уровнем комфорта, короткими интервалами движения, возможностью использования льготных и беспересадочных билетов». Также это поможет «консолидации всех видов городского общественного транспорта в единую систему с удобной навигацией, понятной и петербуржцам, и жителям города».