У петербургского транспорта появится народный логотип. Смольный объявил конкурс на его дизайн
СПб ГКУ «Организатор перевозок» объявило конкурс на разработку логотипа общественного транспорта Северной столицы. Как сообщили 22 октября в пресс-службе организации, знак будет применяться при оформлении подвижного состава наземного транспорта. Его разместят на информационных и остановочных стендах, форме водителей и контролеров.
Таким образом Смольный намерен повысить «узнаваемость и популярность» автобусов, троллейбусов, трамваев, которые отличаются от маршруток «безопасностью, уровнем комфорта, короткими интервалами движения, возможностью использования льготных и беспересадочных билетов». Также это поможет «консолидации всех видов городского общественного транспорта в единую систему с удобной навигацией, понятной и петербуржцам, и жителям города».
Конкурсные работы принимаются с 22 октября до 23 ноября, а подведение итогов состоится перед Новым годом. Участником конкурса может стать любой желающий, достигший 18 лет, а также юридические лица, творческие коллективы и общественные организации.
Победителей конкурса определит жюри, в состав которого войдут представители профильных комитетов, СПб ГКУ «Организатор перевозок», представители научного и профессионального сообществ. Оценить лучшие работы смогут жители Петербурга — для этого будет организовано интернет-голосование на сайте организатора конкурса и в социальных сетях.
Приветствуется «привязка дизайна логотипа к наиболее узнаваемым городским достопримечательностям и применение знаковых символов Санкт-Петербурга».