Камера показала, как в центре Петербурга «Тойота» не пропустила детский реанимобиль. В машине был младенец
Карета скорой помощи недовезла пациента до больницы из-за аварии в центре Петербурга 22 октября. Медицинский автотранспорт с включёнными сигналами остался незамеченным водителем «Тойоты».
Аварию с участием скорой рядом с Дворцовым мостом запечатлела камера видеонаблюдения. На записи видно, как перед машиной реанимации, которая едет с включёнными проблесковыми маячками, тормозят все автомобили, кроме «Тойоты».
Резвый «японец», похоже, пытался успеть на мигающий «зелёный», но не избежал столкновения. Как сообщили «Фонтанке» в Городской станции скорой медицинской помощи, попавший в аварию автомобиль принадлежит детской больнице №1.
Фонтанка.ру
В комздраве добавили, что машина была в работе и везла на Авангардную ребёнка, в самой аварии обошлось без пострадавших. Как уточнили в пресс-службе самой детской больницы №1, когда произошло ДТП, реаниматологи детского городского многопрофильного клинического центра высоких технологий перевозили младенца. Его благополучно доставил подменный автомобиль реанимации.