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22.10.2020 17:06
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Камера показала, как в центре Петербурга «Тойота» не пропустила детский реанимобиль. В машине был младенец

Карета скорой помощи недовезла пациента до больницы из-за аварии в центре Петербурга 22 октября. Медицинский автотранспорт с включёнными сигналами остался незамеченным водителем «Тойоты».

Аварию с участием скорой рядом с Дворцовым мостом запечатлела камера видеонаблюдения. На записи видно, как перед машиной реанимации, которая едет с включёнными проблесковыми маячками, тормозят все автомобили, кроме «Тойоты».

Резвый «японец», похоже, пытался успеть на мигающий «зелёный», но не избежал столкновения. Как сообщили «Фонтанке» в Городской станции скорой медицинской помощи, попавший в аварию автомобиль принадлежит детской больнице №1.

Фонтанка.ру

В комздраве добавили, что машина была в работе и везла на Авангардную ребёнка, в самой аварии обошлось без пострадавших. Как уточнили в пресс-службе самой детской больницы №1, когда произошло ДТП, реаниматологи детского городского многопрофильного клинического центра высоких технологий перевозили младенца. Его благополучно доставил подменный автомобиль реанимации.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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Комментарии (20)

260786601
Все очень неоднозначно: третьего дня еду по Народного ополчения от Ленинского в сторону Сосновой Поляны. По левому ряду со скоростью 50 км/час с ВКЛЮЧЕННОЙ "ЛЮСТРОЙ" едет "скорая". На светофоре с Лени Голикова красный и "скорая" останавливается. Останавливаюсь рядом справа, водятел "скорой" в разговоре по телефону случайно поворачивается ко мне, где я показываю жестами чтобы он опустил правое стекло (на пассажирском сидении никого рядом нет). На мой вопрос: в чем надобность ехать 40-50 км/час в левом ряду слышу ответ, что он везет ребенка... Впадаю в легкий ступор, если ты водятел включил "люстру", так езжай чтобы тебе все уступали, если ты везешь осторожно свою задницу, так в правом ряду и без дури.
Wuhan Proletarian
Проскакуны самая мерзость из водятлов.
Igor_VS
Эволюционный процесс. Одного дабила, надеюсь наверное, научили проезжать перекресток с повышенным вниманием.На очереди сотни и тысячи других.
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