Как в тумане. За день петербуржцы нарушили правила парковки почти полторы тысячи раз

Петербуржцы нарушили правила парковки почти 1,5 тысячи раз за один день. Недобросовестных водителей выловили мобильные «Парконы» — фиксаторы несоблюдения требований дорожных знаков, которые работают в городе с 20 октября. Нарушителям придется заплатит штраф в размере 3 тыс. рублей, сообщает комитет по информатизации и связи Смольного 22 октября.

Как отмечают в ведомстве, мобильные устройства «Парконы» фиксируют неправильную парковку в местах установки дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.5.7 «Время действия» и 8.2.2–8.2.6 «Зона действия» — их адреса можно посмотреть на сайте СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга». Пилотный проект «контроллеров» был запущен осенью 2019 года в Калининском районе. Сейчас они функционируют во всех районах города — в основном на узких улицах и боковых проездах с беспорядочной парковкой.