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22.10.2020 15:27
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Как в тумане. За день петербуржцы нарушили правила парковки почти полторы тысячи раз

Петербуржцы нарушили правила парковки почти 1,5 тысячи раз за один день. Недобросовестных водителей выловили мобильные «Парконы» — фиксаторы несоблюдения требований дорожных знаков, которые работают в городе с 20 октября. Нарушителям придется заплатит штраф в размере 3 тыс. рублей, сообщает комитет по информатизации и связи Смольного 22 октября.

Как отмечают в ведомстве, мобильные устройства «Парконы» фиксируют неправильную парковку в местах установки дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.5.7 «Время действия» и 8.2.2–8.2.6 «Зона действия» — их адреса можно посмотреть на сайте СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга». Пилотный проект «контроллеров» был запущен осенью 2019 года в Калининском районе. Сейчас они функционируют во всех районах города — в основном на узких улицах и боковых проездах с беспорядочной парковкой.

Знаки установлены в рамках адресной программы городского комитета по благоустройству для обеспечения беспрепятственной уборки городских улиц. «Такие меры направлены в первую очередь на то, чтобы выработать у автомобилистов устойчивое отношение к необходимости соблюдать требования знаков. Это позволит дорожно-эксплуатационным и коммунальным службам своевременно и главное — беспрепятственно убирать городские улицы и проезды. Поэтому просим всех водителей с пониманием отнестись ко всем принимаемым мерам, быть внимательнее и не нарушать», — говорится в сообщении.

В конце сентября стало известно, что для владельцев автомобилей вводят штрафы за парковку транспортных средств, если они перегородят подъезды к площадкам для сбора мусора. Ранее парламент в первом чтении расширил наказание за парковку на газонах — теперь под запретом не только территории, которые числятся в составе зеленых насаждений общего пользования, но и любая «зелень», а также ввел запрет на парковку, если автомобиль перегораживает подходы к домам и входам в них и пешеходным дорожкам. Штрафы колеблются от 3–5 тысяч для рядовых водителей до полумиллиона — для юрлиц.

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Комментарии (5)

Karl111
на указанном сайте информации никакой не нашел
serg1956
на машинах теперь чуть ли на лестничную площадку не заезжают
Владимир Немаяковский
Ещё один относительно честный способ изъятия денег у населения))).
Мне уже пришел такой штраф. Это рядом с моей работой. Внимательно прошел, посмотрел, но не увидел что же я нарушил. Фото совсем не информативное. Просто видно что мой автомобиль стоит на около дома, но факт нарушения не виден. Короче просто стригут купоны. Бюджет-то пополнять надо)))
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