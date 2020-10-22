ДТП произошло около 20:00 12 августа 2019 года на 119-м километре внутреннего кольца КАД. Как сообщает 22 октября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, было установлено, что подсудимый, находясь в состоянии наркотического опьянения, управлял автомобилем Citroen Berlingo. Следуя по дамбе в направлении от Краснофлотского шоссе к Кронштадту на скорости порядка 100 км/ч, мужчина отвлекся от управления, и автомобиль сместился в правую полосу, где столкнулся со стоящей на «аварийке» LADA Granta и сбил находившегося у правого борта «Лады» мужчину. От множественных переломов, повреждений внутренних органов и кровопотери тот скончался на месте.

В Петербурге вынесли приговор водителю автомобиля, устроившему смертельное ДТП на дамбе в августе 2019 года. В его организме нашли наркотические вещества, но сам виновник отрицает, что в момент аварии был «под кайфом».

Ранее сообщалось, что погибший был рыбаком. За ним приехала дочь на «Ладе», и он как раз собирался сесть в машину, когда в них влетел «Ситроен». От удара «Лада» наехала на мужчину.

В отношении водителя «Ситроена» возбудили уголовное дело по п. а ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное водителем в состоянии опьянения). Мужчина свою вину признал частично. По его словам, у него были проблемы с наркотиками и до случившегося он лежал в больнице в Москве, где лечился от наркозависимости. Автомобилист признал, что у него бывают срывы, но утверждал, что в день ДТП не был под веществами, а обнаруженные в его организме следы являются остаточным явлением от приема за 2–3 дня до этого препарата, который используют при лечении наркотической зависимости.

Со слов подсудимого, в день ДТП он возвращался с участка, купленного им с матерью, и в районе 118-го километра внутреннего кольца ему захотелось пить. Он посмотрел, что впереди нет машин, и стал искать бутылку воды среди продуктов на заднем сиденье, долго не мог найти и занервничал. Найдя наконец воду и попив, мужчина снова стал оборачиваться, чтобы убрать бутылку, и не заметил, как машину повело вправо, а когда увидел, что там стоит автомобиль, уже ничего сделать не успел.