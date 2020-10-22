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22.10.2020 13:46
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Двум петербургским полицейским вменяют грабёж, подлог и превышение полномочий в парадной. В помощницы им записали даму

Двум оперуполномоченным уголовного розыска и петербурженке предъявлено обвинение в грабеже, превышении должностных полномочий и подлоге. Об этом 22 октября сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК по Петербургу.

По данным следствия, днём 25 августа полицейские пришли в парадную одного из домов в Дмитровском переулке. Они искали преступника и опрашивали жильцов. Отмечается, что в ходе выполнения своих служебных обязанностей один из оперативников избил 21-летнего молодого человека. Удары наносил по корпусу и голове. Этот же полицейский якобы подбил 29-летнюю жительницу на кражу денег у потерпевшего. Та взяла телефон, с помощью которого через банкомат сняла 13 тысяч. Добытое отдала сотруднику угрозыска.

СК отмечает, что далее оперуполномоченные, дабы прикрыть себя, составили на потерпевшего рапорт и протокол о доставлении последнего в полицию за якобы совершенное им административное правонарушение.

Проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, добавили в ГСУ СК по Петербургу.

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Комментарии (1)

Mafioza
Двое оперативников,проводя опрос жильцов совместно с дамой,спонтанно решили избить и грабануть случайного прохожего..отличная версия)
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