Двум петербургским полицейским вменяют грабёж, подлог и превышение полномочий в парадной. В помощницы им записали даму
Двум оперуполномоченным уголовного розыска и петербурженке предъявлено обвинение в грабеже, превышении должностных полномочий и подлоге. Об этом 22 октября сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК по Петербургу.
По данным следствия, днём 25 августа полицейские пришли в парадную одного из домов в Дмитровском переулке. Они искали преступника и опрашивали жильцов. Отмечается, что в ходе выполнения своих служебных обязанностей один из оперативников избил 21-летнего молодого человека. Удары наносил по корпусу и голове. Этот же полицейский якобы подбил 29-летнюю жительницу на кражу денег у потерпевшего. Та взяла телефон, с помощью которого через банкомат сняла 13 тысяч. Добытое отдала сотруднику угрозыска.
СК отмечает, что далее оперуполномоченные, дабы прикрыть себя, составили на потерпевшего рапорт и протокол о доставлении последнего в полицию за якобы совершенное им административное правонарушение.
Проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, добавили в ГСУ СК по Петербургу.